زائرة عراقية تضع مولودها خلال الزيارة الاربعينية (صورة)

وبحسب بيان لإعلام هيئة الحشد الشعبي، جاء فيه: "ولأن الثورة الحسينية هي سراج هداية للإنسانية، ولغة تفهمها جميع الاديان السماوية، وهذا الامر الذي قاد الممرضة المسيحية "دلال قيس" نحو حزم حقائب السفر من ارض الموصل الى كربلاء المقدسة، لخدمة الزائرين في احدى مستشفيات معاونية شؤون الطبابة في الحشد الشعبي. حرص دلال على العناية في الزائرين، جعلها امام اختبار توليد احدى الزائرات التي وصل بها الحال الى ان تفقد جنينها، تسارعت دلال لاحتضان المرأة واجراء لها عملية ولادة طبيعية".وأضاف البيان، أن "المرأة التي وصلت الى مرحلة من اليأس من النجاة، تفاجأت بطفلها يرقد جنبها بعافية جيدة، ما دافعها لتسمية مولودها "عيــــسى" كرد لجميل الممرضة المسيحية التي ساهمت بانجاب رضيعها، وتأكيدا على ان هذا الطريق، هو الشاطئ الهادر نحو العروج لسفينة النجاة في كربلاء الخلد والخلود".