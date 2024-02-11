ماذا سيسأل بيل غيتس شخص عاد من عام 2100؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"ديربي بغداد".. التعادل يحسم لقاء الزوراء والشرطة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-481326-638432622719158193.jpeg
ماذا سيسأل بيل غيتس شخص عاد من عام 2100؟
منوعات
2024-02-11 | 10:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,428 مشاهدة
كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن أكثر ما يقلقه حول مستقبل العالم، خلال حلقته الأخيرة من برنامجه الإذاعي"Unconfuse Me".
وقال غيتس، إن "سؤاله الأول لشخص عاد من عام 2100، لن يكون عن عائلته، أو سعر سهم مايكروسوفت".
وبدلاً من ذلك، سيسأل: هل يزدهر البشر؟ وقال غيتس، "في النهاية، يتم قياس كل ذلك من خلال رفاهية الإنسان".
وفي الحلقة، أجرى "غيتس" مقابلة مع عالمة البيانات بجامعة أكسفورد هانا ريتشي، التي يقدم كتابها "ليست نهاية العالم" نظرة متفائلة حول كيف يمكن للعالم أن يفوز في معركته ضد تغير المناخ.
وسأل غيتس ريتشي عن "أهم الأسئلة" التي ستطرحها على مسافر عبر الزمن من المستقبل.
إجابتها: ما هي النسبة المئوية لسكان العالم الذين يمكنهم العيش بما يصل إلى 20 دولاراً في اليوم في عام 2100؟ وقالت ريتشي إن الإجابة ستكشف الكثير عن معدلات الفقر في المستقبل، وعما إذا "حققنا تقدما في مجالات الصحة والزراعة والفقر".
وفي الوقت الحالي، يتعين على أكثر من 9% من سكان العالم - أي أكثر من 700 مليون شخص - أن يعيشوا على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو مستوى يشير إلى الفقر المدقع، وفقا للبنك الدولي. وقالت ريتشي إنه إذا كان جزء كبير من الناس يعيشون على ما يقرب من 20 دولاراً يومياً بحلول عام 2100، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن ذلك "سيكون إنجازاً رائعاً"، وعلامة على أن البشرية قد أحرزت تقدماً على الأرجح في التخفيف من تغير المناخ.
وأوضحت ريتشي: "افتراضي هو أن تغير المناخ لم يكن له آثار مدمرة للغاية، حيث دمرت الزراعة وكانت النتائج الصحية سيئة للغاية، وغرق الناس في الفقر".
في البداية، قال غيتس إنه يفضل الاستفسار عن إنتاج الطاقة والذكاء الاصطناعي. "كيف تولد الطاقة؟ هل هو اندماج أم انشطار أم شيء غير متوقع؟”. "ثم افهم كيف كان الذكاء الاصطناعي يساعدهم على الاجتماع معاً... أو كيف تعاملوا مع هذا التحدي."
الاندماج والانشطار نوعان من الطاقة النووية. وقد وصف غيتس كلاهما بأنهما مصدران واعدان للطاقة النظيفة – حيث شارك في تأسيس شركة TerraPower الناشئة للطاقة النووية في عام 2006 – والتي يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ.
كما عارض غيتس العديد من سيناريوهات يوم القيامة حول تقدم الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد العالم في نهاية المطاف على حل التحديات العالمية في مجالات مثل الصحة والتعليم. ولا يزال يعمل كمستشار لشركة مايكروسوفت، التي استثمرت مليارات الدولارات في شركة OpenAI الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، بعد ترك مجلس إدارتها في عام 2020.
ولكن بعد التفكير، وعلى الرغم من اهتماماته الشخصية بالطاقة والذكاء الاصطناعي، غير غيتس رأيه وجعل إجابته أكثر توافقاً مع سؤال ريتشي. وقال إن أفضل تحقيق هو الذي يكشف عن الرفاهية العامة للبشر في جميع أنحاء العالم.
قال غيتس: "أنت على حق". "بطاقة التقرير ليست التكتيكات. إنها نوعية الحياة."
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر شعبان
محليات
32.09%
10:20 | 2024-02-10
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر شعبان
10:20 | 2024-02-10
الوقف السني يعلن موعد شعبان
محليات
25.51%
11:01 | 2024-02-10
الوقف السني يعلن موعد شعبان
11:01 | 2024-02-10
كم حصل "أسود الرافدين" من أموال خلال مشاركتهم في كأس آسيا؟
رياضة
25.43%
03:41 | 2024-02-10
كم حصل "أسود الرافدين" من أموال خلال مشاركتهم في كأس آسيا؟
03:41 | 2024-02-10
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد
محليات
16.97%
16:43 | 2024-02-10
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد
16:43 | 2024-02-10
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-11
Morning Live
حقوق الدائن والمدين في العراق - حلقة ٢١١ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-11
Morning Live
حقوق الدائن والمدين في العراق - حلقة ٢١١ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-11
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-11
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-11
رحال
اكلة مطبك حامض سمج في تكريت - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-10
رحال
اكلة مطبك حامض سمج في تكريت - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-10
Biotic
ليش تتقشر الشفة وتصبح بيضاء؟ - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-09
Biotic
ليش تتقشر الشفة وتصبح بيضاء؟ - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-09
فن نيوز
أعمال عمرو دياب الجديدة - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-09
فن نيوز
أعمال عمرو دياب الجديدة - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-09
علناً
الاعتداءات الامريكية المتكررة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-08
علناً
الاعتداءات الامريكية المتكررة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-08
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية… حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية… حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-11
Morning Live
حقوق الدائن والمدين في العراق - حلقة ٢١١ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-11
Morning Live
حقوق الدائن والمدين في العراق - حلقة ٢١١ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-11
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-11
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٠٧ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-11
رحال
اكلة مطبك حامض سمج في تكريت - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-10
رحال
اكلة مطبك حامض سمج في تكريت - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-10
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-10
Biotic
ليش تتقشر الشفة وتصبح بيضاء؟ - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-09
Biotic
ليش تتقشر الشفة وتصبح بيضاء؟ - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-02-09
فن نيوز
أعمال عمرو دياب الجديدة - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-09
فن نيوز
أعمال عمرو دياب الجديدة - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-09
علناً
الاعتداءات الامريكية المتكررة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-08
علناً
الاعتداءات الامريكية المتكررة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-08
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية… حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
بعد التحري
عشرات الوثائق تصل الى النزاهة الاتحادية… حكومة العيداني مشاريع وفساد - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.