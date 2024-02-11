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ماذا سيسأل بيل غيتس شخص عاد من عام 2100؟

منوعات

2024-02-11 | 10:28
ماذا سيسأل بيل غيتس شخص عاد من عام 2100؟
المصدر:
وكالات
1,428 مشاهدة

كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن أكثر ما يقلقه حول مستقبل العالم، خلال حلقته الأخيرة من برنامجه الإذاعي"Unconfuse Me".

وقال غيتس، إن "سؤاله الأول لشخص عاد من عام 2100، لن يكون عن عائلته، أو سعر سهم مايكروسوفت".

وبدلاً من ذلك، سيسأل: هل يزدهر البشر؟ وقال غيتس، "في النهاية، يتم قياس كل ذلك من خلال رفاهية الإنسان".

وفي الحلقة، أجرى "غيتس" مقابلة مع عالمة البيانات بجامعة أكسفورد هانا ريتشي، التي يقدم كتابها "ليست نهاية العالم" نظرة متفائلة حول كيف يمكن للعالم أن يفوز في معركته ضد تغير المناخ.

وسأل غيتس ريتشي عن "أهم الأسئلة" التي ستطرحها على مسافر عبر الزمن من المستقبل.

إجابتها: ما هي النسبة المئوية لسكان العالم الذين يمكنهم العيش بما يصل إلى 20 دولاراً في اليوم في عام 2100؟ وقالت ريتشي إن الإجابة ستكشف الكثير عن معدلات الفقر في المستقبل، وعما إذا "حققنا تقدما في مجالات الصحة والزراعة والفقر".

وفي الوقت الحالي، يتعين على أكثر من 9% من سكان العالم - أي أكثر من 700 مليون شخص - أن يعيشوا على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو مستوى يشير إلى الفقر المدقع، وفقا للبنك الدولي. وقالت ريتشي إنه إذا كان جزء كبير من الناس يعيشون على ما يقرب من 20 دولاراً يومياً بحلول عام 2100، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن ذلك "سيكون إنجازاً رائعاً"، وعلامة على أن البشرية قد أحرزت تقدماً على الأرجح في التخفيف من تغير المناخ.

وأوضحت ريتشي: "افتراضي هو أن تغير المناخ لم يكن له آثار مدمرة للغاية، حيث دمرت الزراعة وكانت النتائج الصحية سيئة للغاية، وغرق الناس في الفقر".

في البداية، قال غيتس إنه يفضل الاستفسار عن إنتاج الطاقة والذكاء الاصطناعي. "كيف تولد الطاقة؟ هل هو اندماج أم انشطار أم شيء غير متوقع؟”. "ثم افهم كيف كان الذكاء الاصطناعي يساعدهم على الاجتماع معاً... أو كيف تعاملوا مع هذا التحدي."

الاندماج والانشطار نوعان من الطاقة النووية. وقد وصف غيتس كلاهما بأنهما مصدران واعدان للطاقة النظيفة – حيث شارك في تأسيس شركة TerraPower الناشئة للطاقة النووية في عام 2006 – والتي يمكن أن تساعد في مكافحة تغير المناخ.

كما عارض غيتس العديد من سيناريوهات يوم القيامة حول تقدم الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد العالم في نهاية المطاف على حل التحديات العالمية في مجالات مثل الصحة والتعليم. ولا يزال يعمل كمستشار لشركة مايكروسوفت، التي استثمرت مليارات الدولارات في شركة OpenAI الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، بعد ترك مجلس إدارتها في عام 2020.

ولكن بعد التفكير، وعلى الرغم من اهتماماته الشخصية بالطاقة والذكاء الاصطناعي، غير غيتس رأيه وجعل إجابته أكثر توافقاً مع سؤال ريتشي. وقال إن أفضل تحقيق هو الذي يكشف عن الرفاهية العامة للبشر في جميع أنحاء العالم.

قال غيتس: "أنت على حق". "بطاقة التقرير ليست التكتيكات. إنها نوعية الحياة."
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