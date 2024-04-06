غوغل تتيح ميزة الكشف عن هوية الأرقام المجهولة في الهاتف

وتهدف هذه الميزة إلى تمكين المستخدمين من الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.وسُميت هذه الميزة بـ "البحث Lookup" وقد تم رصدها حديثًا بين بعض مستخدمي التطبيق.وتعمل هذه الميزة بطريقة بسيطة، فعندما يقوم المستخدم بالضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في سجل المكالمات أو جهات الاتصال، ستظهر خيار "البحث Lookup".وعند الضغط عليه، سيتم تنفيذ عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق غوغل ومحرك البحث الخاص بها.ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أن يحصلوا على معلومات حول هوية صاحب الرقم المجهول إذا كانت متاحة على الإنترنت.وبذلك، تسهم هذه الميزة في تبسيط العملية وتوفير الوقت، حيث لا يحتاج المستخدمون إلى نسخ الرقم ولصقه في شريط البحث في غوغل يدويًا.ومع ذلك، قد تكون هذه الطريقة البسيطة أقل فاعلية مقارنة بالتطبيقات المتخصصة في كشف هوية المتصلين، مثل تطبيق تروكولر، الذي يعتمد على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم.والجدير بالذكر أن هذه الميزة ظهرت أولاً لمستخدمي التطبيق في اليابان، ومن المتوقع أن تتاح على نطاق عالمي تدريجيًا خلال بضعة أسابيع.تطبيق هاتف غوغل هو التطبيق الافتراضي لإدارة المكالمات في هواتف بكسل ومعظم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.