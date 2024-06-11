Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحلبوسي يلتقي الحكيم.. تأكيد على أهمية اختيار رئيس جديد للبرلمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نُفذت بأساليب "وحشية".. إليك أغرب عقوبات الإعدام في التاريخ

منوعات

2024-06-11 | 02:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نُفذت بأساليب &quot;وحشية&quot;.. إليك أغرب عقوبات الإعدام في التاريخ
المصدر:
عربي بوست
522 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات

لا شكّ في أنّ عقوبة الإعدام واحدة من أقدم وأشد العقوبات التي فرضتها المجتمعات على مر العصور. وغالباً ما كانت تُستخدم الإعدامات كوسيلة لتحقيق العدالة والردع، كما كانت تتنوع أساليبها وأسبابها وفقاً للثقافات والقوانين المختلفة. ولكن عبر التاريخ، برزت بعض حالات الإعدام التي تميزت بطرقها وأساليبها الوحشية، التي تعكس القسوة البالغة لتلك الحقبة، تاركةً بصمة خاصة في السجلات التاريخية.

عقوبة الإعدام بواسطة الثور البرونزي
تعتبر عقوبة الإعدام بواسطة الثور البرونزي أحد أكثر أساليب الإعدام بشاعة في التاريخ القديم. ويعود تصميم هذا الجهاز المريع، الذي تم اختراعه في اليونان القديمة، إلى بيريلوس الأثيني في القرن السادس قبل الميلاد، وفقاً لموقع allthatsinteresting.

والثور البرونزي هو عبارة عن تمثال مجوف على شكل ثور، بحجم كبير بما يكفي لاحتواء شخص بالغ. يتم وضع الضحية داخل الثور، ثم تُشعل النار تحته.
عقوبة الإعدام بواسطة الثور البرونزي-المصدر: shutterstock
مع مرور الوقت، يسخن التمثال تدريجياً حتى يصبح البرونز شديد السخونة، مما يؤدي إلى شواء الضحية ببطء وبشكل مؤلم، وقد صمم بيريلوس الثور بحيث يتم تحويل صرخات الضحية إلى أصوات تشبه خوار الثور، ما يجعل العملية تبدو وكأن الثور نفسه يصرخ، وهو ما يضاعف الفزع والرعب في قلوب الشاهدين على عملية الإعدام.

تاريخياً، يعدّ الفيلسوف بيريلوس أوّل من اقترح فكرة الإعدام بواسطة الثور على فالاريس، الحاكم الطاغي لأكراغاس في صقلية، وقد كان الهدف من ذلك هو إيجاد طريقة جديدة لإعدام المجرمين والخونة، على الرغم من وحشية هذا الأسلوب، إلا أنه أصبح رمزاً للقسوة والطغيان في العصور القديمة.

وبحسب ما ترويه الأساطير، كان أول ضحية للثور البرونزي هو مخترعه بيريلوس نفسه، فعندما عرض بيريلوس فكرته على فالاريس، اقترح الطاغية اختبار الثور باستخدام مخترعه، ما يعكس عدم الرحمة وقسوة حكام تلك الفترة.

الموت بألف جرح "لينغتشي"
كان التعذيب الصيني القديم المعروف باسم "لينغتشي" – والذي يعني "التقطيع البطيء" أو "الموت المستمر" أو "الموت بألف جرح" – وسيلة إعدام وحشية استخدمت في الصين من القرن السابع حتى عام 1905، ليتمّ إثر ذلك حظرها بشكل رسمي.

وتعدّ عملية لينغتشي إعداماً بطيئاً ومؤلماً، حيث يقوم الجلاد بوشم سلسلة من الجروح على الجلد المكشوف للضحية، على عكس أساليب الإعدام الأخرى التي تهدف إلى إنهاء حياة الضحية بسرعة، كان الهدف من لينغتشي هو تنفيذ عقوبة بطيئة وطويلة تسعى إلى إحداث أكبر قدر من الألم والمعاناة قبل الموت.
عملية لينغتشي -المصدر: صورة تعبيرية من shutterstock

وعادةً ما تبدأ العملية بربط الضحية بعمود خشبي، حيث لا يمكنه الحركة أو التخلص من القيود، يتم رسم الجروح بدءاً من الصدر، حيث تتم إزالة الثدي والعضلات المحيطة بشكل منهجي حتى تصبح الأضلاع العارية مرئية. بعد ذلك، ينتقل الجلاد إلى الذراعين والساقين، حيث يقوم بقطع أجزاء كبيرة من اللحم، كاشفاً أنسجة الجسم بشكل مؤلم قبل الانتقال إلى الأعضاء الأخرى.

ويروي بعض المؤرخين أنه كان يقع تقديم جرعة من الأفيون للضحايا قبل الإعدام لتخفيف الألم قليلاً، كما ذكر جورج إرنست موريسون في كتابه "أسترالي في الصين" عام 1895، حيث أشار إلى أن السجين كان يُربط بصليب خشبي تحت تأثير الأفيون، ثم يقوم الجلاد بإحداث شقوق فوق الحاجبين والصدر، وفي النهاية يثقب القلب؛ مما يؤدي إلى موت سريع قبل تقطيع الجسد إرباً إرباً.

وتختلف تفاصيل تنفيذ عقوبة الإعدام بواسطة "ألف جرح" حسب المنطقة والجلاد، إذ لم يكن هناك طريقة موحدة لأداء لينغتشي. في بعض الحالات، كانت العملية تستمر لأقل من 15 دقيقة، بينما في حالات أخرى قد تمتد لعدة ساعات، متسببة في معاناة شديدة للضحية مع ما يصل إلى 3000 جرح، كما تعتمد مدة الألم على عمق كل جرح ومهارة الجلاد وكذلك خطورة الجريمة.

وتعتبر عقوبة الإعدام الأخيرة التي تمّ تنفيذها بواسطة "لينغشتي" في عام 1905 والتي كان ضحيتها كان فو تشو لي، الذي أُدين بقتل سيده، الأمير المنغولي، لتحضر الحكومة الصينية هذه الوسيلة بعد أسبوعين فقط من تنفيذ الحكم.

نسر الدم
"نسر الدم"، هو أحد أغرب طرق الإعدام عبر التاريخ التي كانت تقوم بها شعوب "الفايكنج"، وهو مصطلح يطلق على شعوب جرمانية نوردية وغالباً على ملاحي السفن وتجار ومحاربي المناطق الإسكندنافية الذين هاجموا السواحل البريطانية و‌الفرنسية وأجزاء أخرى من أوروبا في أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر (793-1066).

وتشير الروايات التاريخية إلى أن الفايكنج اعتمدوا هذه الوسيلة القاسية لعقاب الأعداء أو الخونة، وهو يتمثل في فتح ظهر الضحية وسحب ضلوعه للخارج بشكل يشبه أجنحة النسر، ثم سحب الرئتين عبر فتحات الظهر، مما يظهر الضحية وكأنه يحمل أجنحة ملونة بالدم، كانت الفكرة وراء هذا التعذيب هي تكبيد الضحية أقصى قدر من الألم والرعب، واستخدام جسده كرمز للانتقام والنصر.

ولا تزال إلى اليوم العديد من القصص البطولية الإسكندنافية تتحدث عن أحكام الإعدام التي تعتمد على "نسر الدم" من بينها رواي saga Ragnra" Lodbrok" حيث يُروى كيف قام أبناء راجنار باستخدام هذه العقوبة ضد أعدائهم كنوع من الانتقام لمقتل والدهم.

ومع ذلك، يُشكك العديد من المؤرخين في دقة هذه الروايات التاريخية، حيثُ يعتقد البعض أن "النسر الدموي" قد يكون مجرد خيال أدبي بدلاً من حقيقة تاريخية، حيث لا توجد أدلة أثرية واضحة تدعم وقوع هذه الممارسة فعلاً إلى حدود اليوم.

باستخدام الفيل
تم استخدام التنفيذ بواسطة الفيل كعقوبة رأسمالية وحشية لمدة تزيد عن 2000 عام في الهند وأجزاء أخرى من جنوب وجنوب شرق آسيا.

في الهند، كان يتم سحق المتهمّ حتى الموت بقوة هائلة تكون فيها الفيلة تحت سيطرة مدربها الذي يجبرها باستخدام خطاف معدني حاد، على تنفيذ الأوامر.

وبأمر من المدرب، كانت الفيلة قادرة على قتل المحكوم عليه بموت بطيء ومعذّب من خلال سحق أطرافه واحدة تلو الأخرى ورميها على الأرض، أو سحبها، أو طعنها بأنيابها، قبل أن تضع حداً لحياته بسحق جمجمته.
الفيلة في تايلاند-المصدر: shutterstock

وفي سريلانكا، يُروى أن الفيلة كانت تزود بشفرات حادة على أنيابها التي كانت تمزق المجرم إلى قطع، أمّا في المملكة السابقة لسيام (تايلاند الآن)، كانت الفيلة تُدرب على رمي ضحاياها في الهواء قبل سحقهم حتى الموت. وفي مملكة كوتشينشينا (جنوب فيتنام)، كان يُربط المجرمون بعمود، بينما كان الفيل يقتحمهم ويسحقهم حتى الموت.

ثم استمرت شعبية تنفيذ عقوبة الإعدام بواسطة الفيل حتى القرن التاسع عشر، ولم تتراجع شعبيتها سوى مع زيادة وجود البريطانيين في الهند كما ذكر لنا موقع ancient.origins .

الغليان حتى الموت
كان الغليان حتى الموت إحدى العقوبات الشائعة في إنجلترا والقارة الأوروبية، يوجد قانون وحيد في إنجلترا يؤرخ لهذه العقوبة في عهد الملك هنري الثامن عام 1531، حيث كان هذا الجزاء مخصّصاً للمسمومين المدانين، وكان الغليان حتى الموت يستخدم أحياناً أيضاً لعقوبة سك العملات.

وفي سجلات "الإخوة الرماديين"، والتي نشرتها جمعية كامدن في عام 1852، ورد وصف لحالة غليان في سميثفيلد عام 1522، حيث تم ربط المدان بسلسلة وغمسه مراراً في الماء المغلي حتى الموت.
طنجرة الغليان حتى الموت-المصدر: صورة تعبيرية من shutterstock

وذكرت موسوعة britanicca أنه في عام 1531، تمت إدانة ريتشارد روز، وهو أحد طباخي أسرة أسقف روتشستر في لامبث بلندن، بوضع السم في الطعام؛ مما أدى إلى مقتل رجل وامرأة، وقد جرى إعدامه علناً بالغليان في سميثفيلد.

وفي العام نفسه، وقع على خادمة في كينغز لين بإنجلترا لقتلها عشيقها، وسنة 1542 تم غلي الخادمة مارجريت ديفي في سميثفيلد بتهمة تسميم صاحب عملها، وتم إلغاء هذه العقوبة في عهد الملك إدوارد السادس عام 1547.

الإعدام بالشواية
تعدّ عقوبة تم تنفيذ الإعدام بالشواية، إحدى أغرب عقوبات الإعدام في التاريخ، وهي عقوبة شنيعة تتمثل في شواء المدانين حتى الموت، وقد درجت بشكل شائع في إنجلترا وعلى القارة الأوروبية في القرون الوسطى وحتى العصور الحديثة، وكانت تُطبق على أشخاص مختلفين بموجب القوانين المحلية والممارسات القضائية في ذلك الوقت.
لحم بشري على الشواية-المصدر: صورة تعبيرية من shutterstock

وقد تم استخدام الشبكة كشكل من أشكال الشواية لتحميص الأشخاص، حيث كانت تشبه الشبكات الحديدية وتوضع فوق النار أو الجمر المشتعل، يقع دهن بعض الأشخاص بالزيت قبل الشوي لضمان تحميصهم عند تنفيذ الحكم وهو بشكل وحشي لتنفيذ العقوبة. 
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
Play
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
Play
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
Play
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
Play
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
Play
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
Play
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
Play
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل الدور الرقابي على الادوية في الصيدليات - حلقة ٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-10
Play
تفعيل الدور الرقابي على الادوية في الصيدليات - حلقة ٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
Play
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
We Go 9-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-09
Play
We Go 9-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
Play
بغداد البياع - الحلقة ٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
Play
ما هو الشيء الذي أصبح عملة نادرة؟ 11-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
Play
فقرة وتر - يمنى لو يسرى؟ 11-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
Play
اعرف واطلب 10-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
Play
نشرة ١٠ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
Play
10-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
Play
اتمنى أمنية للي بعدك 10-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-10
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل الدور الرقابي على الادوية في الصيدليات - حلقة ٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-10
Play
تفعيل الدور الرقابي على الادوية في الصيدليات - حلقة ٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
Play
ثلاثة مراهقين متاجرين - الحلقة ٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-09
جات بالليل
Play
جات بالليل
We Go 9-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-09
Play
We Go 9-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-09
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.