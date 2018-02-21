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لجنة نازحي ديالى تعلن الموافقة على اعادة اكثر من 300 اسرة الى قرى شمال شرق بعقوبة

الأربعاء 21 شباط 2018 11:47
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السومرية نيوز/ ديالى
اعلنت اللجنة العليا لاعادة نازحيي ديالى، الاربعاء، عن الموافقة على اعادة اكثر من 300 اسرة نازحة الى قرى شمال شرق بعقوبة.

وقال نائب رئيس اللجنة علي السعدي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم استحصال الموافقات الرسمية على اعادة اكثر من 300 اسرة نازحة الى منازلها في قرى تقع في ريف ناحية جبارة (102كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف السعدي انه "تقرر ان يكون موعد العودة يوم غدا بالتنسيق مع القيادات الامنية والحكومية"، لافتا الى ان "هناك وجبات اخرى ستعود قريبا الى مناطق العظيم والسعدية وشمال المقدادية".


وكانت اكثر من 1200 اسرة نازحة عادت الى منازلها في حوض الطبج غربي جلولاء يوم امس.
الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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