الرئيسية
عن السومرية
أعلن معنا
فرص عمل
اتصل بنا
عربي
English
النشرة البريدية
البرامج
الأخبار
فيديو
الأبراج
بث حيّ
المزيد
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
الرئيسية
الرئيسية
الرئيسية
الموصل حرة
الموصل حرة
الموصل حرة
سياسة
سياسة
سياسة
أمن
أمن
أمن
الشارع العراقي
الشارع العراقي
الشارع العراقي
أخبار اقليمية
أخبار اقليمية
أخبار اقليمية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
اقتصاد واعمال
اقتصاد واعمال
اقتصاد واعمال
تحقيقات السومرية
تحقيقات السومرية
تحقيقات السومرية
رياضة
رياضة
رياضة
علم وعالم
علم وعالم
علم وعالم
صحة
صحة
صحة
للنساء فقط
للنساء فقط
للنساء فقط
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا
الصور
الصور
الصور
نتائج الامتحانات
نتائج الامتحانات
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
فن وثقافة
فن وثقافة
اختبر معلوماتك
اختبر معلوماتك
اختبر معلوماتك
الانتخابات النيابية 2018
الانتخابات النيابية 2018
الانتخابات النيابية 2018
بالفيديو
بالفيديو
بالفيديو
إنفوغراف
إنفوغراف
إنفوغراف
الشخصيات
الشخصيات
الشخصيات
وزارة العدل ترد على الطريحي بشأن دائرة التسجيل العقاري الاولى بكربلاء
الأربعاء 21 شباط 2018 12:09
-
+
4922
0
السومرية نيوز/ بغداد
ردت وزارة العدل، الاربعاء، على تصريحات محافظ كربلاء عقيل الطريحي بشأن دائرة التسجيل العقاري الاولى في المحافظة، فيما اكدت ان الدائرة سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "لاتزال وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها على الادارات المحلية في المحافظات وحسب تعليمات ومقررات تطبيق قانون المحافظات واللجنة المركزية الخاصة بذلك"، مبينة ان "ذلك جاء توضيحاً للاشتباه الذي صرح به المحافظ حول ان له صلاحية عزل وتغيير الموظفين التابعين لوزارة العدل والتدخل في عمل دوائرها".
واضافت الوزارة انها "تجدد تأكيدها ورغبتها بالتعاون مع الادارات المحلية والاجهزة الرقابية في كشف ومكافحة الفساد والمفسدين لتحقيق المصلحة العامة وليس لحالات ضيقة"، مجددة ترحيبها بـ"اي شكوى اصولية تقدم لها وكذلك لمكتب المفتش العام ولجميع الاجهزة الرقابية ليتم التعامل معها بشكل واضح وشفاف لتحصيل المصلحة العامة حصراً".
وتابعت ان "دائرة تسجيل عقاري كربلاء الاولى سيتم افتتاحها وتقديم الخدمات للمواطنين عند اكتمال التحقيقات الاصولية ومعرفة النتائج".
واصدرت وزارة العدل، اول أمس الاثنين (19 شباط 2018)، بيانا قالت فيه إنها "قررت اغلاق دائرة التسجيل العقاري في كربلاء الاولى اليوم الاثنين الموافق الـ19 من شباط الحالي، وذلك لايقاف محاولات التلاعب والتجاوز على المال العام وحقوق المواطنين من قبل جماعات متنفذة تدعي ارتباطها بمحافظ كربلاء".
فيما أبدى محافظ كربلاء عقيل الطريحي، امس الثلاثاء، استغرابه من بيان لوزارة العدل بشأن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، معتبراً أن بيان الوزارة لا يعبر عن "رؤية قانونية صحيحة".
سياسة
المصدر :
-
+
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
تفاصيل التعليق...
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
آخر الاخبار
رفع ورم يزن 10 كغم من فخذ مريض في مستشفى بعقوبة
08:08
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار...
07:52
وطني السلة يخسر أمام نظيره الايراني في تصفيات المونديال
07:18
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي ويستعيد وصافة البريميرليغ
06:45
السفير السعودي يعلن قرب افتتاح منفذ جديدة عرعر بدعم من بلاده
06:18
استفتاء
نتائج
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟
نعم
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الشخصيات الرائجة هذا الاسبوع
ميشال عون
|
3960
مشاهدة
حنان الفتلاوي
|
44330
مشاهدة
مسعود البارزاني
|
74847
مشاهدة
عبد الفلاح السوداني
|
3896
مشاهدة
آخر الإنفوغراف
بالانفوغراف.. ابرز الغائبين عن الانتخابات النيابية المقبلة
|
15526
مشاهدة
بالانفوغراف.. إصلاحات الحكومة وتزايد نسبة الفقر في العراق
|
4669
مشاهدة
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
دهوك
نينوى
اربيل
كركوك
السليمانية
صلاح الدين
الانبار
بغداد
ديالى
كربلاء
بابل
واسط
النجف
الديوانية
ميسان
المثنى
ذي قار
البصرة
تواصل معنا
الاكثر تفضيلاً
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
أيضا في سياسة
العبادي: العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح ونتطلع لتوسيعها
رايتس ووتش: مسؤولون عراقيون يحرمون اقارب عناصر داعش من بطاقات الهوية
المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الأثر الزمني لاحكامها
المزيد
داعش
نتائج الامتحانات
التظاهرات في العراق
العبادي
الحشد الشعبي
فيسبوك
اندرويد
ايفون
يوتيوب
انفوغراف
المنطقة الخضراء
المنتخب الأولمبي
معركة الموصل
الانتخابات النيابية 2018
من نحن
عن السومرية
اتصل بنا
فرص عمل
أعلن معنا
البرامج
سياسة
منوعات
مسلسلات
رياضة
الرئيسية
بيانات صحفية
حالة الطقس
الأبراج
الشبكة
شاهد ما فاتك
اخبار
اعلانات مبوبة
حقوق التأليف والنشر © 2018 Alsumaria.tv .
جميع الحقوق محفوظة.
سياسة الخصوصية