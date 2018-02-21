.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"داعش" يقتل 20 مهربا من سكان الأنبار قرب الحدود السورية العراقية

الأربعاء 21 شباط 2018 14:14
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الأربعاء، بأن تنظيم "داعش" قتل 20 مهربا من سكان الأنبار قرب الحدود السورية العراقية غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "20 مهربا من أهالي محافظة الأنبار وقعوا في كمين لداعش في الجانب السوري على الحدود السورية العراقية 410كم غرب الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المهربين هم من سائقي الشاحنات حيث قام التنظيم بقتلهم وسرقة شاحناتهم"، لافتا الى أن "المهربين كانوا يرمون العبور من الجانب السوري الى العراق".


يذكر ان الحدود العراقية السورية تمسكها قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود، حيث تواصل تلك القوات عمل تحكيمات للشريط الحدود بهدف منع تسلل الإرهابيين او المهربين من سوريا الى البلاد.
أمن
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في أمن
المزيد Advertise Alsumaria