السومرية نيوز/ بغداد

افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الأربعاء، بأن تنظيم "داعش" قتل 20 مهربا من سكان الأنبار قرب الحدود السورية العراقية غربي المحافظة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "20 مهربا من أهالي محافظة الأنبار وقعوا في كمين لداعش في الجانب السوري على الحدود السورية العراقية 410كم غرب الرمادي".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المهربين هم من سائقي الشاحنات حيث قام التنظيم بقتلهم وسرقة شاحناتهم"، لافتا الى أن "المهربين كانوا يرمون العبور من الجانب السوري الى العراق".





يذكر ان الحدود العراقية السورية تمسكها قوات مشتركة من الجيش وحرس الحدود، حيث تواصل تلك القوات عمل تحكيمات للشريط الحدود بهدف منع تسلل الإرهابيين او المهربين من سوريا الى البلاد.



