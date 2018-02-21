بالصور.. احباط تفجير مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين في تلعفر - + 2631 السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن احباط تفجير مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين في تلعفر.



وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "عناصر الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر تمكنوا من احباط عملية تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الامنية في قضاء تلعفر غربي الموصل".



واضافت ان "ذلك جاء ضمن النهج التعرضي الفعّال لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية وخلاياهم النائمة واجهاض مخططاتهم الارهابية عبر تنفيذ عمليات استباقية نوعية بالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرة الى ان "عناصر الاستخبارات تمكنوا من الاستيلاء على السيارة المفخخة وتفجيرها تحت السيطرة دون حدوث اي اضرار مادية او بشرية".





يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط عمليات ارهابية لاستهداف المدنيين في مناطق متفرقة من البلاد.















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