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شاختار يقلب الطاولة على روما في دوري ابطال أوروبا

الخميس 22 شباط 2018 09:36
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السومرية نيوز/ بغداد
تفوق نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، على ضيفه روما الإيطالي، بنتيجة 2-1، امس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دونباس آرينا.

وتقدم روما في النتيجة، عبر جنكيز أوندير، بنهاية الشوط الأول، وتعادل فيريرا لشاختار في الدقيقة 53، قبل أن يضيف فريد، الهدف الثاني عند الدقيقة 70.

وسيلتقي الفريقان في مواجهة الاياب على ملعب الاولمبيكو في الـ13 من شهر آذار المقبل.
رياضة
المصدر :  
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