السومرية نيوز/ بغداد

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء إشبيلية الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.



وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم خلال التسعين دقيقة.



بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام في الـ13 من شهر آذار المقبل على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد.



