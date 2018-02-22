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مورينيو: دي خيا انقذنا أمام اشبيلية

الخميس 22 شباط 2018 09:55
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السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن نتيجة التعادل السلبي أمام إشبيلية الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "عادلة"، في الوقت الذي أكد فيه أن الحارس ديفيد دي خيا انقذ الفريق من الخسارة في المباراة.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، أمس الأربعاء إن "فريقه، وفقاً لوجهة نظره سنحت له فرصاً عديدة للتسجيل".


وأوضح أن "الفترة الوحيدة التي كنا محظوظين فيها لعدم استقبل هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بسبب أخطاء في التمركز، هذا بالإضافة للأجواء للرائعة داخل هذا الملعب، المباراة كانت متكافئة، وقيل أن هناك 15 تسديدة على المرمى، 13 منها فقط في الإحصائيات"، وذلك في إشارة للفرص التي سنحت للفريق الأندلسي خلال شوطي اللقاء.

وتابع أن "النتيجة لا تعكس ما حدث داخل الملعب. لا أعلم إن كانت جيدة أم سيئة، ما زال هناك مباراة إياب التي ستكون حاسمة. الفوز مهم في أولد ترافورد، وأثق في أن الأجواء هناك ستكون رائعة للغاية".

وحول جلوس الفرنسي بول بوغبا على مقاعد البدلاء، أوضح أنه "كان هناك لاعبين آخرين يؤدون بشكل جيد داخل الملعب".
رياضة
المصدر :  
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