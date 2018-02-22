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ثلاث مواجهات في الدوري الممتاز اليوم

المحرر محمد خليل - الخميس 22 شباط 2018 10:21
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السومرية نيوز/ بغداد
تختتم مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، باقامة ثلاث مواجهات في بغداد وزاخو والنجف.

وسيواجه نادي الحسين ضيفه فريق الصناعات الكهربائية على ملعب التاجي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

فيما سيحتضن ملعب زاخو الدولي مباراة اصحاب الارض امام الكهرباء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً واخيراًسيواجه نفط الوسط نظيره نفط ميسان على ملعب النجف.
رياضة
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