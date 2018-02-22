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خزين بحيرة حمرين يرتفع إلى أكثر من مليار م3

الخميس 22 شباط 2018 10:32
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السومرية نيوز/ بغداد
كشف مدير مشروع سد حمرين في محافظة ديالى، الخميس، عن ارتفاع خزين بحيرة السد إلى أكثر من مليار متر مكعب.

وقال توفيق جاسم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خزين بحيرة سد حمرين، (65 كم شمال شرق بعقوبة)، شهد بعد الـ 17 من شهر شباط الحالي، ارتفاعا متزايدا بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت والتي سببت سيول قوية تدفقت نحو البحيرة".

وأضاف جاسم أن "ارتفاع منسوب بحيرة حمرين بلغ متر و80 سم، فيما تجاوز خزين البحيرة حاجز المليار متر مكعب بالوقت الراهن اي بزيادة قدرها أكثر من 290 مليون متر مكعب سببتها الأمطار الاخيرة".


وتعد حمرين الخزين المائي الاستراتجي في ديالى


الشارع العراقي
المصدر :   News Source
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