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إحذر حذف الرسائل على واتساب! فقد يورطك في مشكلة!

الخميس 22 شباط 2018 12:06
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قبل بضعة أشهر، قدم واتسآب ميزة لطالما انتظرها العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الشهير، وهي القدرة على حذف الرسائل المحرجة التي أرسلت عن طريق الخطأ قبل أن تتلقاها الجهة التي أرسلت إليها.

ولكن يبدو أن الميزة لا تعمل دائما على النحو المنشود - خاصة عندما يكون شخص ما قد نقل بالفعل النص الذي تريد حذفه.

فقد أجرى موقع Next web تجربة "متميزة"، ولاحظ أن الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة لا تزال تظهر في علامات الاقتباس حتى بعد محوها.




وبعد محاولة نفس الشيء في دردشة خاصة، اكتشف الموقع المذكور نفس النتائج.

لذا على ما يبدو أنه يجب على مستخدمي واتساب بكل الأحوال أن يحذروا لما يتفوهون به، خاصة مع أشخاص قد يتلقفون "الحديث" بسرعة، ويستخدمون "الاقتباسات".

ولعل في الصورة المرفقة ما يوضح المقصود، فعلى الرغم من حذف الرسالة، ظهر مضمونها عند الرد عليها عبر "الاقتباس" من قبل المتلقي على سبيل المثال!
تكنولوجيا
المصدر :   News Source
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