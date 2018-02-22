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الموسوي تنفي وجود اتفاق بين دولة القانون والنصر لتشكيل تحالف بعد الانتخابات

الخميس 22 شباط 2018 13:21
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ارشيف

السومرية نيوز/ بغداد
نفت عضو ائتلاف دولة القانون أسماء الموسوي، الخميس، وجود اتفاق بين ائتلافي دولة القانون والنصر لتشكيل تحالف بعد الانتخابات النيابية.

وقالت الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ما تم الترويج له من اتفاقات مسبقة بعد الانتخابات بين المالكي والعبادي لا أساس له من الصحة".

وأضافت، "اننا في ائتلاف دولة القانون نؤمن أن لا مكان لحكومات المحاصصة الضعيفة في مشروعنا القادم ونتبنى في دولة القانون مشروع الأغلبية السياسية الوطنية".


يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام نشرت، في وقت سابق، اخبارا مفادها بأن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي ينوي التحالف مع عدد من القوائم الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر.

وكشف مصدر مسؤول في ائتلاف النصر، اليوم الخميس، عن عدم وجود اي اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر مع اي قائمة اخرى، مبينا ان الائتلاف يحافظ على علاقات ايجابية مع الكتل السياسية الاخرى ولا ينجر الى صراعات ثانوية.
سياسة
المصدر :   News Source
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