.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

اليوم.. وطني السلة يخوض اختباراَ صعباً أمام قطر في تصفيات المونديال

الخميس 22 شباط 2018 13:46
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الخميس، نظيره القطري على قاعة آزادي في العاصمة الايرانية طهران، في افتتاح النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم المقرر اقامتها في الصين 2019.

ويأمل المنتخب الوطني بخطف الفوز ليعزز اماله في التأهل بعدما خاض معسكراً تدريبياً في اسطنبول استمر لاسبوعين خاض خلاله 6 مباريات تجريبية.

تجدر الاشارة الى أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد فوزه على إيران بنتيجة 74-66، وخسارته من كازاخستان 76 -82.
رياضة
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
تعرف على الطقس خلال الاسبوع الحالي والانواء تؤكد: استمرار الامطار
.
02
الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين
.
03
صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة
.
04
صرف الدولار يعاود الهبوط في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
.
05
البياتي يوضح ويعتذر عن سوء الفهم لما تحدث به بشأن "اصحاب الكساء"
.
06
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
أيضا في رياضة
المزيد Advertise Alsumaria