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الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في عدد من المحال التجاري شرقي بغداد
الخميس 22 شباط 2018 14:10
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السومرية نيوز/ بغداد
افاد مصدر في الشطة العراقية، الخميس، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع في عدد من المحال التجاري شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع اليوم، في عدد من المحال التجارية الخاصة ببيع الاثاث بمنطقة حي اور شرقي بغداد"، مبينا ان "الحريق تسبب بالحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".
يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
الشارع العراقي
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تفاصيل التعليق...
1 -
الله
شطه لو صاص !
22 - 02 - 2018
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
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