العبادي من البصرة: عملية تطهير ناحية الرياض في كركوك مستمرة - + 3264 السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، مؤتمر إعمار العراق الذي عقد في الكويت خطوة كبيرة بإتجاه توضيح موقع البلد عالمياً، مؤكداً أن مشاريع البصرة ودعمها قد تم طرحها في المؤتمر بقوة، فيما أشار الى أن عمليات تطهير ناحية الرياض في كركوك مستمرة.



وقال العبادي خلال لقائه محافظ البصرة اسعد العيداني وأعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية،بحسب بيان لمكتبه اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "العالم له ثقة كبيرة بالعراق"، مبيناً أن "مؤتمر إعمار العراق في الكويت كان خطوة كبيرة بإتجاه توضيح موقع العراق عالميا، وأن مشاريع البصرة ودعمها قد تم طرحها في مؤتمر الكويت بقوة".





وأكد العبادي، "على اهمية تلبية احتياجات البصرة وتكامل المشاريع لانجازها وتوفير الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "هناك مشاريع مهمة يتم العمل على انجازها وهي مجاري الزبير ومجاري القبلة والطريق الحولي ومشروع ماء البصرة ومشاريع عديدة اخرى، اضافة لتوفير فرص العمل".



وجدد العبادي، "التعزية لعوائل الشهداء الذين استشهدوا مؤخرا في ناحية الرياض بالحويجة"، مؤكدا أنه "فتح تحقيق بالامر، كما أن عمليات التطهير مستمرة لحين القضاء بالكامل على الخلايا والجيوب الارهابية".



وشدد العبادي، "على حصر السلاح بيد الدولة وان فرض القانون امر اساسي مع التوصية باحترام المواطنين وعدم الضغط عليهم وان يكون الهدف هو القاء القبض على المطلوبين".



وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في وقت سابق من، اليوم الخميس، عن وصول الاخير الى محافظة البصرة.



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