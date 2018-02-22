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مصرع اثنين من عمال صيانة الكهرباء شمال شرق ديالى

الخميس 22 شباط 2018 21:19
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السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي، الخميس، عن مصرع اثنين من عمال مفرزة صيانة الكهرباء شمال القضاء.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اثنين من عمال مفرزة صيانة الكهرباء لقيا مصرعهما، اليوم، صعقا أثناء محاولتها تصليح محولة كهربائية في قرية نوفل شمال المقدادية".

وأضاف التميمي، ان "الجثتين تم نقلهما إلى شعبة الطبابة العدلية".
الشارع العراقي
المصدر :  
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