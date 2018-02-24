.
إنفوغراف
بيانات صحفية
الإعلانات المبوبة
الطقس
تطبيق السومرية
فرص عمل
أعلن معنا
إتصل بنا
المسابقة الكبرى
التتمة...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ترقبوا بعد قليل.. المساري ضيف برنامج "مطبخ سياسي" من السومرية

السبت 24 شباط 2018 21:20
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
تبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "مطبخ سياسي".

وضيف حلقة اليوم، الأمين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري.

وبرنامج "مطبخ سياسي" هو برنامج سياسي واجتماعي تبثه السومرية مساء كل سبت بعد التاسعة والنصف، يطرح اهم الاسئلة التي تعنى الشارع العراقي على المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الاحزاب والتيارات الجماهيرية والمؤثرة، بطريقة مميزة عبر مزج السياسة المعقدة بالاسلوب العفوي الذي يعطي بالمقابل فرصة الاجابة باريحية دون الشعور بالحرج او الاستهداف.
سياسة
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع ان الامطار التي تساقطت مؤخرا في العراق ستعالج مشكلة الجفاف التي كانت تهدده؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
الاكثر تفضيلاً
.
01
بالفيديو.. لحظة التفجير الانتحاري بكركوك
.
02
مصدر يكشف عن شخصية مورد شحنة الحبوب المخدرة المضبوطة بمطار بغداد
.
03
بالصور.. تخريب ملعب لكرة القدم وسط ميسان
.
04
نائب يطالب رئيس الوزراء بإقالة حيدر العبادي ويعد وجوده بمنصبه "غير قانوني"
.
05
بالوثيقة.. الداخلية تصدر كتابا بشأن المنتسبين المشمولين بالعفو العام
.
06
بالفيديو.. الدفاع المدني يحاول إخماد حريق اندلع في محطة وقود بالشعلة
.
أيضا في سياسة
المزيد Advertise Alsumaria