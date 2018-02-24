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المساري: تحالف القرار عراقي نشأ من عدة كتل سياسية ولا علاقة له بالدول الاقليمية

السبت 24 شباط 2018 21:48
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السومرية نيوز/ بغداد
اكد القيادي في تحالف القرار العراقي احمد المساري، اليوم السبت، أن تحالفه "عراقي ولا علاقة له" بالدول الاقليمية، فيما بين أن نظام سانت ليغو الانتخابي "يخدم" تعدد القوائم.

وقال المساري في حديث لبرنامج "مطبخ سياسي" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "الخارطة السياسية الجديدة ستتشكل باراداة الجمهور العراقي إذا لم يشوبها التزوير"، مشيرا الى أن "النظام الانتخابي، سانت ليغو، الذي صوت عليه البرلمان يخدم تعدد القوائم ولا يخدم دخول الكتل في قائمة واحدة".


واضاف المساري، "صار دخولنا في العاصمة بغداد والمدن المحررة بأكثر من قائمة للحصول على مقاعد اكثر، ومن اجل اعطاء حرية اكثر للناخب العراقي"، موضحا أن تعدد القوائم "بارادتنا وليس تشتتا".

وبين المساري، أن "علاج السياسة الطائفية هو تبني المدنية العراقية، ومن يتهمنا بالطائفية هو خصمنا السياسي"، لافتا الى أن "من يتبنى المشروع المدني والمشاركة الحقيقية سنتحالف معه".

وأكد القيادي في تحالف القرار، أن "تحالف القرار العراقي هو تحالف عراقي نشأ من عدة كتل سياسية من عدة محافظات"، مشددا أنه "لا علاقة له بدول اقليمية أو قوى اخرى".

وكانت مفوضية الانتخابات صادقت، الاحد (18 كانون الثاني 2018)، على تحالف (القرار العراقي) يضم نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي وامين عام "المشروع العربي" خميس الخنجر والنائب طلال الزوبعي ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي وآخرين.

وتجري الكتل السياسية الحالية تحالفات انتخابية لغرض خوض الانتخابات العامة في العراق والمقرر اجراؤها 12 ايار 2018.
سياسة
المصدر :  
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