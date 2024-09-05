Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة شرطي مرور طعنا بالسكاكين شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عبر السومرية.. الكشف عن تفاصيل دقيقة تخص تعديل قانون الأحوال

خاص السومرية

2024-09-05 | 16:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عبر السومرية.. الكشف عن تفاصيل دقيقة تخص تعديل قانون الأحوال
5,435 مشاهدة

كشفت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة، النائب دنيا الشمري، اليوم الخميس، عن تفاصيل دقيقة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية منها (زواج القاصرات وحق تعدد الزوجات والحضانة)، وفيما اشارت الى ان اهم فقرة بالتعديل هي منع الزواج خارج المحكمة، أكدت ان تفصيلة الأثر الرجعي ثبتها القانون القديم 188 والغيت بالتعديل الجديد.

وقالت الشمري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لا وجود لسحب قانون الأحوال الشخصية لان من قدمه فقط له الصلاحية بسحبه ولا زال هناك إصرارا من قبلهم على اقراره"، مشيرة الى أن "عملية جمع التواقيع النيابية للتباحث في نص القانون وتم تأجيله بعد القراءة الأولى الى جلسة ثانية وذلك من اجل تقديم مقترحات حول المخاوف التي يراها البعض فيه".

وأضافت، أن "عدم حضور النواب وانعدام انعقاد جلسة البرلمان الأخيرة ليست بسبب قانون الأحوال الشخصية وقراءته قراءة ثانية، وانما القوانين الأخرى التي لم تحظى بتوافق سياسي والقانون لم يكن في مرحلة التصويت حتى يدرج او لا"، مشددة "إذا اثبتت الجهات المعارضة عدم وجود مصلحة بالتصويت عليه فنحن معهم، والقانون قديم نافذ والتعديل عليه يكون اختياريا لكل عراقي وعراقية".

وتابعت، انه "خلال 6 سنوات تم طرح التعديل على قانون الأحوال الشخصية بأكثر من 26 مرة منها قانون المذاهب والمادة 57 الخاصة بالحضانة والعديد من المطالبات لغرض الوصول الى المرحلة الأكثر ملائمة للوضع الذي يعيشه الشعب العراقي"، مبينة ان "المادة 41 من الدستور تنص على ان العراقيين أحرار في اختيار مذاهبهم الدينية وهذا هو سبب تشريع هذا القانون".

وأشارت الى انه "لا يوجد الغاء لتعديل القانون لأنه لا يؤثر بفئة دون أخرى والعراقي حر باختيار قانون الزواج سواء المادة 188 او المدونات التي ستكتب وفق الرسائل العملية للمراجع الأكثر تقليداً"، موضحة انه "لم تصل الينا أي مذكرة او مدونة او رسالة من الأمم المتحدة بهذا الشأن، وكل لقاءات سفراء الدول مع رئيس مجلس النواب بالنيابة والكتل السياسية لم تتطرق الى قانون الأحوال وقد يكون هناك استفهام من قبلهم عنه".

وبينت الشمري، ان "كل الجهات المعارضة عليها تقديم اعتراضاتها ونحن كلجنة نيابية سنوحد تلك الاعتراضات والذهاب بها الى المرجعية، علماً ان القانون لا يوجب على كل العراقيين الالتزام به"، مشيرة الى ان "المادة 57 بائسة جداً بحق الاب والذي يجب ان يتحمل جزءاً من المسؤولية ولا تكون على المرأة فقط واعلى نفقة للأطفال لا تتجاوز الـ 150 ألف دينار".

ولفتت الى ان "النسخة التي انتشرت عن القانون هي البدائية التي وزعت على جميع رؤساء اللجان والأعضاء الحاضرين وفي القراءة الأولى تم تعديل كل ما ذكر في النسخة التي وزعت ولا زالت التعديلات موجودة الى الان"، مردفة ان "كل من تعاقد على قانون 188 يبقى على تعاملاته، والمسودة الجديدة لم يأتَ القانون بأثر رجعي وعند تغيير العقد من القديم الى الجديد تسري عليهم الاحكام من تاريخ التغيير و(الناس أعداء ما جهلوا)".

وأوضحت، ان "فقرة زواج القاصرات أثيرت بطريقة خاطئة والقانون الحالي يزوج بعمر الـ 15 عاماً والجديد لا يقل عن الـ 14 عاماً على ان تكون (بالغة عاقلة راشدة) ويلتمس هذا منها القاضي وبعدها يوافق رغماً عن والدها، لان كلمة القاصر لا تعتمد على العمر قد تكون الفتاة بعمر الـ 20 وهي قاصر وغير راشدة".

وأكدت الشمري، على ان "اهم فقرة بتعديل قانون الاحوال الشخصية هي منع الزواج خارج المحكمة، والزواجات السابقة للأعمار الصغيرة على القانون القديم كانت تعادل بغرامات مالية بسيطة وصلت الى 25 ألف دينار ويدفعها الزوج"، مستدركة، ان "التعديل الجديد اعطى الحرية للزواج على اساس القانون القديم او المذاهب".

واكملت أن "المخولين هم اشخاص ثقات تحددهم الاوقاف السنية والشيعية ومثبته أسمائهم في المحاكم يقومون بالتزويج خارجها وهم المسؤولون عن تصديق عقود الزواج بالمحكمة، ويجب ان يتمتعوا بمعرفة قراءة تحاليل الدم للزوجين، فضلاً عن معرفة كل ما يطلبه القاضي منهم وتطبيقه، وتحديد عقوبات على كل من يقدم خدمة عامة".

واستطردت بالقول ان "القانون القديم لا يضمن للزوج الزواج مرة ثانية من دون علم الزوجة، اما قانون المدونات سيضمن للزوجة ان تطالب بكل شروطها التي عقد على أساسها الزواج هي ووليها ومن حقها المطالبة بالعصمة وعلى عكس ما يتم تداوله بان التعديل يلغي دور المرأة".

ونوهت، انه "لا يوجد موعد محدد لإقرار القانون والتصويت عليه، سيمر بمرحلة قراءة ثانية التي سيتم من خلالها تقديم جميع النواب مقترحاتهم وبعدها إقامة ورش ومن ثم متابعة المجمع العلمي للوقف الشيعي في كتابة المدونات وكيفية صياغتها".

واختتمت الشمري، حديثها، بأن "السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية هي البنى التحتية لكل المجتمع ولا يجب التفرقة بينها لان ذلك يعد خطرا كبيرا أكثر من الإرهاب، ونحن على ثقة عمياء بالقضاء لأنه حفظ امان البلاد على مر السنين الماضية"، مبينة ان "هناك تحقيقات بما حدث مع رئيس هيئة النزاهة ونحن بانتظار النتائج القضائية التي ستخرجها للعلن وهي دليل رادع للمتجاوزين على حقوق العراقيين وحماية لكل من اتهم باتهامات باطلة والإطار التنسيقي أكد على ثبوت المقصرية وهذا الامر القضاء هو الفيصل به".



>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

التعديل

الاحوال الشخصية

القاصرات

المذاهب

تعدد الزوجات

الحضانة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Play
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
Play
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Play
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
Play
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
Morning Live
Play
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Play
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
Play
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
Play
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
Play
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-04
Play
نشرة ٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
Play
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
Play
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Play
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
Play
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Play
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
Play
العراق في دقيقة 05-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-05
Morning Live
Play
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Play
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
Play
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
Play
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
Play
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-04
Play
نشرة ٤ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
Play
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
Play
الأبراج - فقرة حلو لو مر 4-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-04
اخترنا لك
نشرة السومرية.. التجاوز على القضاء ومحاكمة سراق القرن علنيا
12:10 | 2024-09-05
تحذيرات المالكي وغموض نفوق حمام بابل وازدحامات بغداد في نشرة الظهيرة على السومرية
07:38 | 2024-09-05
عادات يومية تهدد بصرك!
05:00 | 2024-09-05
نشرة السومرية.. خفايا سرقة القرن وجدلية القوانين وعقد ميناء الفاو مع شركة صهيونية
12:31 | 2024-09-04
القوانين المعطلة والمخالفات في عقد ادارة ميناء الفاو بنشرة الظهيرة على السومرية
07:30 | 2024-09-04
الحسيني يكشف لـ السومرية: الموانئ وقعت عقدا مع شركة ابو ظبي التي تديرها إسرائيل
15:09 | 2024-09-03
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.