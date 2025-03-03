Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يسجل 30 هزة أرضية خلال شهر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

برلمان "ميت سريريا" ووزراء "معصومون" من الاستجواب

خاص السومرية

2025-03-03 | 02:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
برلمان &quot;ميت سريريا&quot; ووزراء &quot;معصومون&quot; من الاستجواب
المصدر:
السومرية
504 شوهد

البرلمان ينهي ربع عامه الاخير بـ4 جلسات فقط.. فقدان الفرصة الاخيرة لاثبات الوجود

انهى البرلمان حوالي ربع عامه التشريعي الأخير، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان، مع تكاسل وفشل البرلمان بعقد جلساته بل وتكرار رقم الجلسة لعدة أيام في محاولة لانجاح انعقادها، بالرغم من ان العام التشريعي الحالي من المفترض انه الفرصة الأخيرة للبرلمان لاثبات وجوده، فالدورة الحالية "معيوبة" بضعف القدرات الرقابية والتفرغ التام للمهام التشريعية المتعثرة هي الأخرى بشكل كبير.

 

بداية متعثرة للعام التشريعي الاخير.. وامام البرلمان فصل تشريعي ونصف فقط

بدأ العام التشريعي الأخير بفصله الأول في 9 يناير، واليوم مع قرب انتهاء شهرين منذ بدء الفصل التشريعي الجديد، فهذا يعني ان البرلمان سينهي نصف فصله الأول من العام التشريعي الأخير، ولم يتبق امامه لانتهاء العام سوى فصل تشريعي ونصف، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان.

 

تأجيل متكرر للجلسات.. البرلمان تماهل بـ65% من الجلسات الملزم بعقدها

يفرض النظام الداخلي عقد 8 جلسات تشريعية على الأقل في كل شهر، أي 32 جلسة في كل فصل تشريعي، مايعني انه من المفترض ان يكون قد عقد حتى الان 12 جلسة على الأقل، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات، أي أن البرلمان تماهل مع 65% من الجلسات المطلوبة منه ولم يعقدها، وهذا ما يفسره تكرار جدول اعمال البرلمان للجلسة الثانية على سبيل المثال لـ3 مرات ولعدة أيام قبل ان تنعقد الجلسة، وكذلك الامر بالنسبة للجلسة الخامسة التي تأجلت 3 مرات ولم تعقد، ثم الجلستين السادسة والسابعة، ولم تعقد اية جلسة من هذه الجلسات بسبب الخلافات السياسية.

 

تماهل سياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية

بعد الانتهاء من القوانين الخلافية الثلاثة وتعديل قانون الموازنة، تركزت الخلافات على قانون الحشد، لكن عمومًا وبغض النظر عن الخلافات، فإن الهدف الأساسي من عدم انعقاد الجلسات هو التماهل السياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية، فالنواب ينتظرون بحماس شديد انجاز الاستجوابات والاسئلة البرلمانية التي تنتظر المسؤولين والوزراء.

 

من اجهاض الاستبدال الى محاصرة الاستجواب.. القوى المهيمنة "تعصم" الوزراء

لكن الإرادة السياسية، والتي سبق ان اجهضت ملف الاستبدال الوزاري بمبررات عديدة، أهمها ضيق الوقت وعدم حسم رئاسة البرلمان، يبدو أن الإرادة السياسية تريد التغطية الان واجهاض مشروع استجواب الوزراء والمسؤولين، فعلى ما يبدو أن القوى السياسية ونتيجة لعملية التوافق التي شكلت الحكومة والتي أصبحت هي المهيمنة في البرلمان تنظر لوزرائها بأنهم "معصومين"، ولا يجوز استجوابهم.

 

طلبات الاستجواب تتراكم على مكتب المشهداني.. حماس الرقابة يصطدم بجبل السياسة

بعد عام كامل لبرلمان لا يمتلك رئيسا، تم انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان، وكانت هذه اللحظة بمثابة صافرة انطلاق للنواب الذين راكموا الأسئلة والاستجوابات والمؤشرات على الوزراء والمسؤولين، ليسارعوا فور انتخاب المشهداني، الى تكديس طلبات الاستجواب والاسئلة البرلمانية على مكتب الرئيس الجديد، لكن يبدو أن هذا الحماس المتزايد تحطم على جبل الواقع السياسي، الذي يبدو أنه أجهض محاولات الاستجواب كما أجهض فكرة الاستبدال الوزاري سابقا.

 

23 ملف استجواب وسؤال برلماني "معلق".. العصمة السياسية تحاوط 9 وزراء

23 ملف استجواب وسؤال برلماني، لاتزال متراكمة ومكدسة على مكتب رئيس البرلمان وكذلك في ملفات النواب الذين ينتظرون "لحظة الفرج السياسي" التي ستسمح بمواجهة الوزراء والمسؤولين للحصول على إجابات تزيل الغموض والشبهات عن المؤشرات المشبوهة لعقود وفساد محتمل في الكثير من الملفات، وعمومًا تحوم طلبات الاستجواب حول 9 وزراء ورئيس هيئة ومحافظ.

 

الخصم والحكم.. ثلثا السلطة الرقابية بيد القوى الحاكمة

ولا يشبه الاستجواب السؤال والمساءلة.. فهو اقصى درجات الرقابة البرلمانية.. حيث يمكن سحب الثقة عن الوزير في حال لم يقتنع البرلمان باجاباته، لكن في برلمان لا يحضر جلساته سوى 80 نائبا، يصبح ثلثا السلطة التشريعية بيد القوى السياسية الحاكمة أساسا، والتي توفر العصمة لوزرائها، في الوقت الذي تتوالى المؤشرات والتساؤلات حول الكثير من الملفات في وزارات الخارجية والنفط والاتصالات والدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء والنقل.

 

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، أنقر هنا.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

سياسة

خاص السومرية

بالفيديو

البرلمان

مجلس النواب

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
Play
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
زار رمضان
Play
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
Play
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
Play
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
Play
منطقة الكفاح بغداد - الحلقة ٢ | رمضان 2025
18:00 | 2025-03-02
من الأخير
Play
من الأخير
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
Play
سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الاسبق - حلقة ٢ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-02
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
Play
د.رائد فهمي - الحلقة ٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-02
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-02
بال 90
Play
بال 90
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
Play
من شارع الصدرية افتر اني.. انام أني.. منو اني؟ - الحلقة ٢ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-02
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
Play
الحلقة ٢ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
Play
العراق في دقيقة 02-03-2025 | 2025
12:30 | 2025-03-02
زار رمضان
Play
زار رمضان
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
Play
جرعة من الربح في سوق البياع - الحلقة ٢ | رمضان 2025
11:45 | 2025-03-02
الله بالخير
Play
الله بالخير
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
Play
الله بالخير.. الدنيا بخير - الحلقة ٢ | الموسم 2
11:05 | 2025-03-02
اخترنا لك
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. مشاريع الطاقة المتجددة واستمرار تعطيل البرلمان
06:29 | 2025-03-03
رمضان في ميسان: أجواء من الألفة والمشاركة على مائدة الإفطار!
05:07 | 2025-03-03
كركوك في رمضان: أطباق تقرب القلوب وزيارات تُعزز العلاقات!
03:00 | 2025-03-03
رئيس البرلمان الاسبق يكشف فحوى رسالة دولية وصلت العراق
16:29 | 2025-03-02
نشرة السومرية.. اجراءات حكومية لتحسين الكهرباء خلال رمضان وخطة اعمار غزة امام القمة العربية
10:44 | 2025-03-02
أزمة النفط في صلاح الدين: المواطنون يواجهون برد الشتاء بأسعار السوق السوداء
07:00 | 2025-03-02
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.