العراق يعتمد على القطاع الخاص لتمويل ميزانيته

خطط حكومية واعدة لدعم القطاع الخاص.. ارتفاع نسبة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الموازنة العامة الى 14 بالمائة.

يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة منذ اكثر من ثلاثة عقود مما يتطلب تفعيل القوانين التي تدعم النهوض بهذا القطاع، حيث تعتمد الحكومة على القطاع الخاص لتمويل الموازنة العامة بنسبة 14 بالمائة.



خبراء اقتصاديون يتحدثون عبر في هذا الملف! تابعوا التقرير أعلاه.