تجاوزات "أبو دلال" في شركة نفط الوسط.. ولجنة النفط تطالب بالتحقيق الفوري

من هو "ابو دلال" الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل مفاصل شركة التابعة لوزارة النفط؟!

أكدت والطاقة النيابية، أنّ المدعو "أبو " يمارس سلطات تنفيذية غير مخولة من أي جهة رسمية، ويتحكم بالعقود والمناقصات في شركة لافتة الى أنّها وثّقت مخالفات عدة ورفعتها إلى جهاز الادعاء العام، الذي بدوره خاطب المحاكم المختصة بقضايا النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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