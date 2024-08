قائمة ناقد سينمائي شهير لأفضل 100 فلم في التاريخ

ووصف كولين القائمة بانها "ليست قائمة مرجعية بل قد تكون نتيجة متحيزة وغير متحيزة"، وتشترط القائمة، ان يكون فلم واحد لكل مخرج، فيما بين انه "أفترض أنني لن أكون على استعداد لوصف الإصدارات الحديثة بأنها من أعظم الأفلام على الإطلاق بقدر ما كنت أتوقع أن تكون من الكلاسيكيات الأكثر رسوخا، ولكن ما يقرب من ثلث الأفلام إما من ثمانينيات القرن العشرين، العقد الذي ولدت فيه، أو العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، العقد الذي أصبحت فيه ناقداً".افضل افلام الكوميدياالحقيقة المروعة (ليو ماكاري، 1937)لم يسبق لأي تفاعل كيميائي على الشاشة أن تفوق التفاعل بين كاري جرانت وأيرين دون، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجين مطلقين يلقيان بعقبات أمام علاقاتهما الرومانسية.قصة بالم بيتش (برستون ستورجيس، 1941)فيلم فوضوي مليء بالمغامرات والتشويق من بطولة جويل ماكريا وكلوديت كولبير، حيث تدور أحداثه حول زوجين شابين منفصلين عن بعضهما البعض ويحاولان الانخراط في حياة جيدة في فلوريدا.باكوماتسو تايو دين (يوزو كاواشيما، 1957)تصرفات فاحشة في بيت دعارة ياباني يعود إلى القرن التاسع عشر، كما يراها أحد الضيوف الذي يتحول إلى عامل مؤقت بعد تراكم فاتورة لا يمكن سدادها. اقرأ مراجعتنا لبيت دعارة باكوماتسو تايو دينعديمة الفائدة (إيمي هيكرلينج، 1995)مستوحاة من رواية إيما لجاين أوستن ولكنها شيء مثالي منفصل تمامًا، مع أميرة بيفرلي هيلز التي تلعب دورها أليشيا سيلفرستون، باعتبارها البطلة الكوميدية التي احتاجتها التسعينيات.وقت اللعب (جاك تاتي، 1967)جنة من القطع الكوميدية الدقيقة، مع المهرج الفرنسي Monsieur Hulot الذي يتجول في مدينة ذات حواف ناعمة، مجنونة بالتكنولوجيا، ومحيرة تمامًا.Spinal Tap (روب راينر، 1984)تم السخرية بشكل مبالغ فيه من موسيقى الروك آند رول في هذا الفيلم الوثائقي الساخر الأقوى على الإطلاق، والذي يضم فريق عمل متزامن مرتجل خارق للطبيعة.يوم جرذ الأرض (هارولد راميس، 1993)يتناول الممثل الأحمق بيل موراي المطهر اليومي المتكرر في قصة تحذيرية تجمع بين فرانك كابرا وفرانز كافكا بشكل متساوٍ، وهي قصة مبتكرة تمامًا.بوريت (لاري تشارلز، 2006)إن التحيزات المتخفية والتعصب الذي يتسم به الغرب في القرن الحادي والعشرين يتم إخراجها إلى النور، دون رحمة، من خلال أعظم أعمال ساشا بارون كوهين.أنت الحي (روي أندرسون، 2007)خمسون مشهدًا غريبًا عن الحالة الإنسانية، تم نقلها من مكان ما في إسكندنافي رمادي باهت: الأمر أشبه بلقاء بيكيت مع العرض السريع، مع قوة تراكمية تطيح بك أرضًا.أشياء فقيرة (يورغوس لانثيموس، 2023)قبل ظهور بيلا باكستر التي جسدتها إيما ستون، كانت فكرة الكوميديا التي تثير الغضب الأخلاقي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين تبدو غير واردة. لكن هذا الفيلم المبهج والمثير للغضب الذي اقتبسه ألاسدير جراي من حكاية فرانكنشتاين البذيئة كان مثيرًا للغضب. اقرأ مراجعتنا لفيلم Poor Thingsافضل افلام الرعبمجلس الوزراء للدكتور كاليجاري (روبرت وين، 1920)يتم إلقاء الواقعية خارج النافذة (ذات الزاوية المجنونة) في هذا الفيلم التعبيري الصامت الذي يدور حول سلسلة قتل يرتكبها شخص نائم تم تصميمها بواسطة منوم مغناطيسي مجنون.مذبحة المنشار في تكساس (توبي هوبر، 1974)العائلة التي تقتل معًا تظل معًا في هذا الاتهام المروع للحالة الأمريكية، والذي أطلقه غضب صالح ترك السينما تتحول.الشيء (جون كاربنتر، 1982)يحتوي الرعب الكوني الذي لا يمكن تفسيره على لحظة أجاثا كريستي في أعظم وأشد ألغاز غرف المعيشة رعبًا في السينما، مع ثقل رمزي وتأثيرات مخلوق لا يمكن تحسينها.أمريكي سايكو (ماري هارون، 2000)لا يمكنك أن تبتعد بنظرك عن كريستيان بيل في هذا الفيلم الساخر المليء بالقسوة والوحشية، والذي اكتسب شهرة وأهمية منذ ذلك الحين.نبض (كيوشي كوروساوا، 2001)تتجول الأرواح الشريرة في العالم الافتراضي، مما يجعل الحياة عبر الإنترنت بمثابة نوع من الموت اليقظ في الجزء الأكثر رعبًا والأكثر تنبؤًا في ثورة الرعب اليابانية.افضل افلام الاكشنلمسة من الزن (كينج هو، 1971)ملحمة فنون قتالية شاملة لا مثيل لها، تم تصويرها بدقة عالية وتضم بعضًا من أجمل المشاهد القتالية التي تم التقاطها على الإطلاق على شريط سينمائي.الغرفة السادسة والثلاثون لشاولين (ليو تشيا ليانغ، 1978)لم تكن صخب الكونغ فو تبدو أفضل من هذا الفيلم الكلاسيكي من إنتاج Shaw Brothers والذي يتميز بالتقطيع الثوري وتصوير الكاميرا والبراعة الرياضية المذهلة.قصة بوليسية (جاكي شان، 1985)يصل فيلم Slapstick إلى ذروته في هذا الفيلم المبهر الذي تدور أحداثه في هونج كونج، حيث يحصل مخرجه وبطله على علامات "الوريث الشرعي لـ Buster Keaton" بسبب العرق والكدمات.نقطة الانهيار (كاثرين بيجلو، 1991)"الفيلم الغربي الرطب" (على حد تعبير مخرجه) الذي هز هوليوود من مرحلة الثمانينيات، وحول سلسلة الجرائم المضادة للثقافة إلى رحلة مثالية.ماد ماكس: طريق الغضب (جورج ميلر، 2015)إنها قافلة مختصرة ومشوية على اللهب تتجه إلى الجحيم وتعود، مع إمداد لا ينضب من لحظات "هل رأيت ذلك للتو؟" وخط نسوي يمتد على طول ميل.أفضل الأفلام الناجحةلورنس العرب (ديفيد لين، 1962)ملحمة الملاحم، ولكنها أيضًا عمل حميمي متضارب في تصوير الوجوه، مع الممثل الساحر بيتر أوتول وعظمة تهدد بتمزيق الشاشة إلى نصفين.الإمبراطورية ترد الضربة (إرفين كيرشنر، 1980)لقد أثرى فيلم Star Wars كل شيء، وانقلب رأسًا على عقب، وانفتح على كل شيء، وكأن المجرة بأكملها كانت موجودة دائمًا للاستكشاف. إنه ليس مجرد فيلم كلاسيكي، بل أعظم تكملة يمكن تخيلها لفيلم كلاسيكي.العودة إلى المستقبل (روبرت زيميكس، 1985)جزء من الكوميديا الغريبة المستوحاة من أوديب، وجزء من مغامرة الخيال العلمي المتهورة، وكلها ترفيه سخيف، مع زخم يحول السينما إلى عربة ملاهي. اقرأ مراجعتنا لفيلم العودة إلى المستقبلأكيرا (كاتسوهيرو أوتومو، 1988)لم يفعل أي فيلم أكثر من هذا لتعليم الغرب المذهول أن الرسوم المتحركة يمكن أن تذهب إلى أي مكان وتظهر أي شيء: إن نهاية العالم النووية ليست حرفيًا سوى البداية.باتمان (تيم بيرتون، 1989)لقد كان هذا الفيلم نقطة تحول غير مذكورة في تاريخ صناعة السينما، بالإضافة إلى معالجة ماهرة لبطل خارق أكثر ملاءمة للسينما. فبعد فيلم باتمان الذي أخرجه بيرتون، أصبح من الممكن تحويل ما كان يُنظَر إليه ذات يوم على أنه فيلم للأطفال إلى عمل يناسب جمهورًا كبيرًا ــ وتحقيق ملايين لا حصر لها من الأرباح.أفضل أفلام الإثارةريفيفي (جول داسين، 1955)من ظلمة باريس ما بعد الحرب العالمية الثانية، تسلل فيلم السرقة المثالي، وكانت عملية السرقة المثالية محوره الرئيسي: فيلم مدته نصف ساعة يخطف الأنفاس دون حوار أو موسيقى.نقطة فارغة (جون بورمان، 1967)قصة جريمة قاسية تم تفكيكها وكسرها إلى حد التكعيبية، مع قطع ثابتة مثل الأحلام الواضحة، ولي مارفن الذي ينضح بالتهديد الجرانيتي.طريق كارليتو (بريان دي بالما، 1993)مأساة تأملية وغطرسة عصابات صارخة في نفس الحزمة المبهجة، مع تقنية تجعلك تغمى عليك وآل باتشينو في أفضل حالاته المجروحة ولكن غير المنحنية.خيال رخيص (كوينتين تارانتينو، 1994)آخر أغنية لـ Change Everything: مزيج متقلب، غير مترابط، شديد القسوة من العالم السفلي، لكنه لا يزال يضرب بسرعة وقوة طعنة الإبرة المليئة بالأدرينالين في القلب.الحرارة (مايكل مان، 1995)شرطي (روبرت دي نيرو) ولص (آل باتشينو) على رقعة شطرنج بحجم مدينة من الخرسانة والزجاج. تلعب لوس أنجلوس دورها بكل معنى الكلمة. اقرأ مراجعتنا لفيلم Heatأفضل أفلام الجريمة والغموضالنوم الكبير (هوارد هوكس، 1946)مدينة غارقة في المؤامرة وقضية صعبة للغاية لدرجة أنه لا يمكن حلها، مع همفري بوجارت ولورين باكال يتوهجان مثل أعواد الثقاب المشتعلة في الظلام. اقرأ مراجعتنا لفيلم The Big Sleepالرجل الثالث (كارول ريد، 1949)هناك شيء فاسد في فيينا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يخفي وراءه ابتسامة تآمرية. مع تحولات تقشعر لها الأبدان، وفي شخصية هاري لايم، الذي جسده أورسون ويلز، الشرير الذي سيبقى على مر العصور. اقرأ مراجعتنا لفيلم The Third Manفيرتيجو (ألفريد هيتشكوك، 1958)تتكرر قصة حب، في كل مرة على هيئة مأساة، حيث يلعب المحقق الخاص المرتبك جيمس ستيوارت دور المتلصص والمشارك في نفس الوقت. وإذا نزل كائنات فضائية وسألت عن ماهية السينما، فأشر إليها.لمسة الشر (أورسون ويلز، 1958)آخر وأقذر أفلام هوليوود الكلاسيكية: حكاية مليئة بالفساد في المدن الحدودية، مع بوصلة أخلاقية تدور مثل ساعة التوقيت.سائق التاكسي (مارتن سكورسيزي، 1976)نيويورك هي وعاء ضغط مملوء بالغاز والمسرح لنوع جديد من الاغتراب الحضري، يجسده روبرت دي نيرو، جندي الجيش الغاضب.أفضل أفلام الخيال العلمي2001ملحمة الفضاء (ستانلي كوبريك، 1968)من فجر الإنسان إلى ما بعد اللانهاية في أقل من ساعتين ونصف، هذا هو السينما في أبسط صورها وبعد نظرها وعظمتها.بليد رانر (ريدلي سكوت، 1982)بكل أسلوبه ومضمونه، تقدم هذه القصة البوليسية المغطاة بالنيون والضباب الدخاني رؤية للمستقبل لا تزال تشعر بالخوف من التوافق مع حاضرنا وماضينا.الأجانب (جيمس كاميرون، 1986)تكملة مليئة بالأسلحة النارية والتي فتحت الباب أمام الاحتمالات الكابوسية للفيلم الأصلي الذي أخرجه ريدلي سكوت عام 1979، حيث هرب من مضيفه مثل أفعى ضخمة تخرج بصرخة منتصرة.شبح في الصدفة (مامورو أوشي، 1995)ربما كان مصطلح "السايبربانك" مصممًا خصيصًا لهذا الفيلم الياباني المتحرك الكئيب الذي يتتبع فيه رجل آلي من رجال الشرطة أحد القراصنة الذين يتسللون إلى أرواح البشر. اقرأ مراجعتنا لفيلم Ghost in the Shellتحت الجلد (جوناثان جلازر، 2013)تمرين لا يتكرر، مذهل بصريًا، في الوجودية الغريبة، مع فخ العسل الغريب لسكارليت جوهانسون الذي يتجول في شوارع جلاسكو بحثًا عن ضحايا من الذكور لا يصدقون حظهم. اقرأ مراجعة فيلم Under the Skinأفضل المسرحيات الموسيقيةالغناء تحت المطر (جين كيلي وستانلي دونين، 1952)أعظم قصة خيالية رواها هوليوود عن نفسها على الإطلاق، مع رقصات تجعل قلبك ينبض بقوة، وروح كوميدية لا تُقهر. اقرأ مراجعتنا لفيلم Singin' in the Rainولادة نجم (جورج كوكور، 1954)كانت أفضل نسخة من هذه الرومانسية الفنية الخالدة هي آخر فيلم عظيم من إخراج جودي جارلاند، واكتسبت صدى مأساويًا من حياة بطلتها.آنسات روشفورت (جاك ديمي، 1967)تعود الموجة الفرنسية الجديدة إلى هوليوود القديمة، مع كاثرين دينوف وفرانسواز دورليك في دور شقيقتين توأم ترتديان فساتين ملونة زاهية، وتنخرطان في مهزلة رومانسية بين الأجيال. اقرأ مراجعتنا لفيلم Les Demoiselles de Rochefortكل هذا الجاز (بوب فوس، 1979)لقد حوّل المخرج ومصمم الرقصات في Cabaret وChicago نظره الدقيق إلى الداخل من أجل هذا المزيج المثير من الصور الذاتية الملتهبة والمسرحيات المجنونة.الجميلة والوحش (غاري تروسديل وكيرك وايز، 1991)كما يوحي عنوان الفيلم السحري لهوارد آشمين وآلان مينكين، فهو يمثل ذروة عصر النهضة ديزني في أواخر القرن العشرين.افضل الافلام الرومانسيةشروق الشمس: أغنية لشخصينFW Murnau 1927))يتغلب الحب الحقيقي على كل ما قد يلقيه العالم عليه في هذه الحكاية الصامتة المذهلة، حيث يحيي زوجان علاقتهما الرومانسية في مدينة أشبه بالأحلام. اقرأ مراجعتنا لفيلم Sunrise: A Song of Two Humansمشكلة في الجنة (إرنست لوبيتش، 1932)شامبانيا في شكل سينمائي، مع هربرت مارشال وميريام هوبكنز في دور محتالين يقعان في حب بعضهما البعض خلال أصعب لحظات حياتهما.حدث ذات ليلة (فرانك كابرا، 1934)فيلم كوميدي رائع من بطولة كلوديت كولبيرت وكلارك جابل في رحلة معًا في دور وريثة هاربة ومراسل يعثر على قصة حياته. اقرأ مراجعتنا لفيلم It Happened One Nightالحب وكرة السلة (جينا برينس-بايثوود، 2000)يحقق نجمان رياضيان شابان في طور التكوين التوازن بين رغباتهما في النجاح المهني ورغبات بعضهما البعض في هذا الفيلم المذهل والحسي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان صاندانس السينمائي.الأمراض الاستوائية (أبيشاتبونج ويراسثاكول، 2004)الحب هو مرض وقوة تحويلية في هذا العمل التايلاندي الرائع، حيث يقع جندي في حب فتى ريفي يتحول إلى روح النمر.افضل المسلسلات النفسيةميلدريد بيرس (مايكل كورتيز، 1945)قصة من لوس أنجلوس تقع على حافة الهاوية بين الميلودراما والجريمة، مع جوان كروفورد الأسطورية في دور الأم العزباء التي لا تعرف الكلل والتي تضع قبعتها على الحلم الأمريكي.12 رجلاً غاضبًا (سيدني لوميت، 1957)تدور أحداث الفيلم حول اثني عشر شخصية متضاربة يتم تجريدها من صفاتها في إطار إجراءات هيئة محلفين مشحونة عنصريًا، وتشتعل وتضطرب في تناغم مخيف مع العالم خارج جدرانها الضيقة باستمرار. اقرأ مراجعتنا لفيلم 12 Angry Menشخصية (إنجمار بيرجمان، 1966)في منتجع ساحلي بعيد، تنهار شخصيات امرأتين وتندمجان بشكل لا يمكن تفسيره. إنها قفزة يونغية مؤثرة ومتألقة لم تنهض منها السينما أبدًا.مورفرن كالار (لين رامزي، 2002)شيء مثل بالاموري عبر كامو، مع سامانثا مورتون التي لا تُنسى بدور الشابة من بلدة ساحلية اسكتلندية مزدحمة والتي تحول المأساة المحلية لصالحها.أوبنهايمر (كريستوفر نولان، 2023)لقد حطم فيلم نولان الفائز بجائزة أفضل فيلم، والذي توج مسيرته المهنية، هذا النوع من الأفلام التي تتناول السيرة الذاتية المملة، حيث جمع بين الفيزياء الذرية والجغرافيا السياسية والاضطرابات الداخلية التي يعيشها رجل لامع ولكنه مليء بالعيوب، قبل أن يقسم الفيلم إلى نصفين. اقرأ مراجعتنا لفيلم أوبنهايمرأفضل الأفلام عن الرحلاتبينوكيو (بن شاربستين وهاميلتون لوسكي، 1940)رحلة خيالية ومخيفة في كثير من الأحيان لتحقيق الذات - فقط، كما تعلمون، للأطفال - وهي العلامة المذهلة للعصر الذهبي لشركة ديزني.أوجيتسو مونوغاتاري (كينجي ميزوغوتشي، 1953)يخاطر فلاحان يابانيان جشعان بكل شيء من أجل الشهرة والذهب، وينتهي بهما المطاف إلى المأساة والأشباح. هذا الفيلم ساحر ولا يمحى من الذاكرة، إنه فيلم سينمائي ساحر. اقرأ مراجعتنا لفيلم Ugetsu Monogatariأليس (جان شفانكماير، 1988)إعادة التفكير في قصة بلاد العجائب للكاتب لويس كارول بأسلوب التصوير بالحركة الإيقافية، والتي تدور أحداثها في عالم أحلام بيت الدمية حيث لا يمكن الوثوق بأي شيء ليظل جامدًا. اقرأ مراجعتنا لفيلم Aliceالعسل الأمريكي (أندريا أرنولد، 2016)رحلة بوب حرة في حافلة صغيرة عبر قلب الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيش الأغنياء والفقراء، وكلاهما متجذر في عصره ومختلف عنه بشكل خيالي. اقرأ مراجعتنا لـ American Honeyتوب جان: مافريك (جوزيف كوسينسكي، 2022)ثق في سيارة توم كروز لتكسر حاجز السرعة الفائقة خلال 15 دقيقة. وبتصميمها الأنيق والانسيابية مثل طائراتها المقاتلة، فإن هذا الفيلم الترفيهي على الشاشة الكبيرة في القرن الحادي والعشرين هو في أفضل حالاته. اقرأ مراجعتنا لفيلم Top Gun: Maverickأفلام عن الزمان والمكانأمبرتو د. (فيتوريو دي سيكا، 1952)يبذل رجل إيطالي مسن وكلبه قصارى جهدهما للنجاة من الموت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إنها قصة كلاسيكية من الواقعية الجديدة.متشرد (أغنيس فاردا، 1985)إعادة بناء واقعية ولكن قاسية لحياة قصيرة لامرأة متشردة في الجنوب المتوحش في فرنسا، تتخللها مقابلات مزيفة تكشف عن عالم قاسٍ وعدائي.افعل الشيء الصحيح (سبايك لي، 1989)في أحد أيام الصيف الحارقة في بروكلين بعد عهد ريغان، كانت التوترات العنصرية تتصاعد مثل الصلصة على الموقد. إنها مثيرة ومعقدة من الناحية الأخلاقية، وتجعلك تتعرق بكل طريقة ممكنة في نفس الوقت.ضائع في الترجمة (صوفيا كوبولا، 2003)عمل مهيب مملوء بالضبابية والإرهاق بسبب السفر بالطائرة، من بطولة بيل موراي وسكارليت جوهانسون في دور روحين غريبتين تائهتين في مكان مريح وغريب في الوقت نفسه. اقرأ مراجعتنا لفيلم Lost in Translationسيكون هناك دماء (بول توماس أندرسون، 2007)يتنافس الإله والنفط في هذه الأسطورة الأمريكية التأسيسية ذات القلب الأسود، والتي بُنيت حول أحد أكثر العروض السينمائية التي لا تُقهر على الإطلاق من تأليف دانييل داي لويس. اقرأ مراجعتنا لفيلم There Will Be Bloodافضل افلام الطفولةبامبي (ديفيد هاند، 1942)فيلم رسوم متحركة عن مرحلة البلوغ، أحدث ثورة واسعة النطاق في الوسائط الإعلامية المتعددة، بأسلوب بصري انطباعي وقصة عاطفية ثاقبة وعمل شخصي.المرآة (أندريه تاركوفسكي، 1975)أغاني البراءة والخبرة من الفصل الأول من حياة روسية في القرن العشرين؛ التاريخ والذاكرة والشعر، كلها مجمعة في كنز متألق.ET الكائن الفضائي (ستيفن سبيلبرغ، 1982)إن الشعور بالوحدة في مرحلة الطفولة بالإضافة إلى الدهشة التي تغمرها النجوم يساويان تجربة سبيلبيرجية لا تزال مميزة، وهو أحد الأفلام القليلة الثمينة التي لا يمكنك أن تفهم السينما بدونها. اقرأ مراجعتنا لفيلم ET the Extra-Terrestrialجاري توتورو (هاياو ميازاكي، 1988)أعظم فيلم رسوم متحركة على الإطلاق هو هذا الفيلم الهادئ المذهل الذي يروي سحر الطفولة، كما عاشته شقيقتان تصادقان روح الغابة الغامضة.من الداخل إلى الخارج (بيت دوكتر، 2015)لقد تم إعادة تصور عملية النمو على أنها مغامرة غريبة عبر عالم الوعي البشري. إنها مغامرة كوميدية حادة وذكية بشكل رائع، ولا يمكن لأحد سوى بيكسار أن ينجح في تحقيقها.أفضل أفلام الحياة العائليةالربيع المتأخر (ياسوجيرو أوزو، 1948)صورة مؤلمة لامرأة غير متزوجة (الرائعة سيتسوكو هارا) تحب والدها الذي في منتصف العمر، وهي صورة شاعرية ومسيطر عليها مثل السوناتة.جين ديلمان، 23 شارع التجارة، 1080 بروكسل (شانتال أكيرمان، 1975)طريق نسوي بارز، لا يظهر فيه سوى ملعقة سقطت وبطاطس محترقة تنذر بانهيار حياة أم بلجيكية عزباء منظمة.قصيدة ناراياما (شوهي إمامورا، 1983)تستعد امرأة مسنة للموت الطقسي في هذه القصة المذهلة التي تتناول حياة البرية اليابانية في القرن التاسع عشر والتي تروي قصة مؤلمة للغاية.يي يي (إدوارد يانج، 2000)يعمل الزمن بهدوء على عائلة من الطبقة المتوسطة في تايبيه على مدار عام، من حفل الزفاف إلى الجنازة، ومع مأدبة الحياة بأكملها بينهما.عائلة تينينباوم الملكية (ويس أندرسون، 2001)يتظاهر رجل ماكر من نيويورك بالإصابة بالسرطان من أجل إعادة توحيد عشيرته المتهالكة، في هذه الصورة الجماعية الغريبة والمرسومة بعناية شديدة والتي تتسم بالطابع الجامد.افضل الافلام الغربيةعربة نقل (جون فورد، 1939)كان الجمع بين جون واين ومونومنت فالي أحد اللحظات الفارقة في تاريخ السينما - وبذلك، ابتكر فورد شكلاً فنياً مستقلاً من نوعه المفضل.كنز سييرا مادري (جون هيوستن، 1948)ثلاثة من المتآمرين (بوجارت، هيوستن الأب، هولت) يذهبون للبحث عن الذهب في هذه المسرحية الأخلاقية المظلمة التي تدور أحداثها في الغابة الخلفية، والتي يؤديها بكل بهجة تشوسرية الثلاثي الرائع من الممثلين الرئيسيين.الطيب والشرس والقبيح (سيرجيو ليون، 1966)وجبة سباغيتي مصنوعة من القمح الكامل، مثيرة للشهوة وتحرق الحنك، مع كلينت إيستوود الذي يحدق بعينيه الضيقتين اللامعتين في الأفق للمرة الثالثة، ويضمن مكانته الأسطورية.مكابي والسيدة ميلر (روبرت ألتمان، 1971)يدور هذا العمل بشكل صارم بين وارن بيتي وجولي كريستي في هذه الملحمة الرائعة عن الحياة الحدودية التي تقلب التوقعات رأسًا على عقب مثل طاولات الصالون.لا وطن لكبار السن (جويل وإيثان كوين، 2007)تتحول صفقة مخدرات إلى صفقة فاشلة في صحراء تكساس المهجورة، مع ظهور غول في شخصية خافيير بارديم، وزخارف نوار شهية، وروح الدعابة حادة مثل قابس كهرباء مقلوب.افضل افلام الحربحياة وموت العقيد بليمب (مايكل باول وإيميريك بريسبرجر، 1943)ملحمة كوميدية مريرة وحلوة لا تزال غير عادية حول الهويات الشخصية والوطنية المتغيرة، مع روجر ليفسي في دور بطل حرب البوير الذي ينضج ليصبح من بقايا الحرس الوطني الصاخب. اقرأ مراجعتنا لفيلم حياة وموت العقيد بليمبأنا كوبا (ميخائيل كالاتوزوف، 1964)ثورة كاسترو في أربعة أجزاء، كما تصورها أكثر اللقطات المدهشة والمثيرة التي تم تصويرها على الإطلاق على شريط سينمائي. إنها دعاية خالصة بالطبع. لكنها سينما خالصة أيضًا.نهاية العالم الآن (فرانسيس فورد كوبولا، 1979)إن هذا المزيج النفسي من فيتنام لجوزيف كونراد، والذي تحول Heart of Darkness إلى فكي الجحيم على الأرض، والذي تأثر بجنونه بقدر ما تأثر بموضوعه. اقرأ مراجعتنا لفيلم Apocalypse Nowقبر اليراعات (إيساو تاكاهاتا، 1988)شقيقان صغيران يتمسكان بالحياة وببعضهما البعض في أعقاب قصف كوبي بالقنابل الحارقة، في هذه التحفة الفنية المتحركة التي شاهدناها مرة واحدة ولم ننساها أبدًا.بو ترافيل (كلير دينيس، 1999)تتحول فرقة الفيلق الأجنبي الفرنسي إلى نوع من فرقة الباليه المقيدة في الصحراء في هذا الفيلم السينمائي المذهل والمستوحى من رواية بيلي بود للكاتب هيرمان ملفيل.أفضل الأفلام الوثائقيةرجل يحمل كاميرا سينمائية (دزيجا فيرتوف، 1929)يظل هذا المزيج الكهربائي من الصور للحياة الحضرية السوفييتية هو فيلم السيمفونية الحضرية الحاسم، فهو مليء بالإثارة والقوة، مع عامل الإبهار البصري الذي لم يضعف.إدوارد مونش (بيتر واتكينز، 1974)إعادة إنتاج صارمة ومتعمقة لحياة الفنان النرويجي، والتي تقوم بعمل أفضل من أي فيلم آخر في فهم أسباب ومسارات العبقرية.الرعاية الاجتماعية (فريدريك وايزمان، 1975)خلف كواليس نظام المزايا في نيويورك، تم تصويره وتحريره بعناية فائقة تجد الإنسانية في الضجيج الكافكاوي.الحدائق الرمادية (ألبرت وديفيد مايسلز، 1975)أم وابنتها تصرخان وتصرخان في قصرهما المتهالك المليء بالخردة، وتتأملان أمجاد الماضي الأرستقراطية. صامويل بيكيت يلتقي بطيور النحام الوردية، لكن بطريقة ما حقيقية.مقاطعة هارلان، الولايات المتحدة الأمريكية (باربرا كوبل، 1976)تتحول إضرابات عمال مناجم الفحم في شرق كنتاكي إلى معركة ضارية من أجل روح المجتمع في هذه التقارير الإخبارية المثيرة والمخيفة التي تأتي من الخطوط الأمامية.بدون شمس (كريس ماركر، 1983)تتشابك التجوالات الحرة عبر اليابان وأيسلندا وغينيا بيساو وسان فرانسيسكو في فيرتيجو في تأمل في الذاكرة والوقت: غريب وممتع ولا يشبه أي شيء آخر على الإطلاق.المحرقة (كلود لانزمان، 1985)الهولوكوست، تفاصيلها من خلال أكثر من تسع ساعات من التصوير في الموقع وشهادات شخصية من الناجين والجناة على حد سواء. عمل ضخم وشامل وضروري.لقطة قريبة (عباس كياروستامي، 1990)الحالة الغريبة لمولع بالسينما عاطل عن العمل، تنكر في صورة مخرج مشهور، تحولت ببراعة إلى خطاب مرح حول الطبيعة الزلقة للحقيقة.باراكا (رون فريك، 1992)غالبًا ما يكون التصوير السينمائي المتواضع والمذهل من أغرب زوايا الأرض وأكثرها شهرة وأبعدها.لوس أنجلوس تلعب بنفسها (توم أندرسن، 2004)صورة موجزة ولذيذة للمدينة التي بنتها الأفلام، تم تجميعها من مجموعة من المقاطع الكلاسيكية - وهي تعادل بالنسبة لمجمع قائمة الأفلام أن يطلب من الجني ثلاث أمنيات أخرى.أفضل الأفلام عن السينماشيرلوك جونيور (بوستر كيتون، 1924)كوميديا صامتة مبتكرة بشكل محموم، حيث يحلم مشغل الأفلام بنفسه داخل شاشة السينما، مع القيام بحركات مثيرة لا يمكن تصديقها حتى الآن.سانست بوليفارد (بيلي وايلدر، 1950)لقد سبق هذا الفيلم الساخر الساخر سقوط نظام الاستوديو، حيث لعبت ملكة الشاشة الباهتة نورما ديزموند دور الشبح المضطرب لماضٍ في هوليوود. اقرأ مراجعتنا لفيلم Sunset Boulevardلو ميبريس (جان لوك جودار، 1963)فيلم يتعثر في منتصف الإنتاج؛ ثم يتبعه زواج كاتب السيناريو. فيلم مثير وحزين ومصور ومسجل بطريقة مخيفة يجمع بين الحب والنجاح والفن.طريق مولولاند (ديفيد لينش، 2001)يصاب مصنع الأحلام بانفجار، مما يؤدي إلى تمزيق قصة حياة ممثلة شابة إلى قسمين، في هذه القصة الغامضة المثيرة التي نشأت من أظلم ظلال هوليوود.المحركات المقدسة (ليوس كاراكس، 2012)تتحول رحلة ليلية كاملة بسيارة ليموزين عبر باريس إلى خيال سينمائي مخدر، حيث يتنقل الممثل (دينيس لافانت) من دور إلى آخر مثل قاتل يصطاد قائمة من الأهداف. اقرأ مراجعتنا لفيلم Holy Motors