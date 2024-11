صاحب سلسلة "كاندي مان".. وفاة ممثل امريكي شهير

وأكدت دي دي بيندر، رئيسة "Defining Artists" التي كان تود يعمل معها، نبأ الوفاة قائلة: "للأسف نؤكد وفاة عميلنا تود.. خبر محزن للغاية".ووفقًا لموقع "Variety"، توفي تود في منزله بمدينة مارينا ديل ري، ولم يُكشف بعد عن سبب الوفاة.وقدّم تود أدوارًا بارزة في العديد من الأفلام مثل "Night of the Living Dead"، و"Lean on Me"، و"The Crow"، إلى جانب فيلم "Platoon" الذي حاز عدة جوائز أوسكار.كما شارك في فيلم "The Secret" وأفلام أخرى مثل "Silence" (2002) و"Final Destination".وُلد تود في عام 1954، وظهر في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل "Homicide: Life on the Street"، و"The X-Files"، و"21 Jump Street"، و"MacGyver".وكان له أيضًا حضور مميز في الأداء الصوتي، حيث قدم شخصيات في "Call of Duty" و"Half Life"، وأدى صوت شخصية "Venom" في فيلم "Spider-Man 2"، بالإضافة إلى دوره كشرير في "Transformers: Rise of the Fallen".