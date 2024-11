اكتشف الفيلم الأكثر شهرة بالسنة التي ولدت فيها.. من منها اثر بك؟

من الرائع الرجوع إلى الماضي لاكتشاف الأفلام التي كانت تحظى بشعبية في فترات زمنية معينة، والأكثر متعة هو الأفلام التي كانت الأكثر شهرة في السنة التي وُلدت فيها، إليك مجموعة من الأفلام التي يجب أن تشاهدها مرة أخرى.قائمة الأفلام الأكثر شعبية في السنة التي ولدت فيهاوتعتبر من أبرز الأفلام التي اشتهرت من عام 1970 حتى عام 2020، ما يلي:1970: فيلم الكوميديا السوداء لروبرت ألتمان "M*A*S*H"مستوحاة من لريتشارد هوكر تسمى MASH، وهي عن ثلاثة أطباء من الجيش، ويتتبع الفيلم التصرفات الغريبة لوحدة طبية خلال الحرب الكورية، ويعتبر واحدًا من الأفلام لهذا العام، مما أدى إلى ظهور مسلسل تلفزيوني ناجح يحمل نفس الاسم في عام 1972.1971: فيلم الألماس للأبد "Diamonds Are Forever"تولى شون كونري دور بوند في فيلم دكتور نو عام 1963 واستمر في لعب دور البطولة في السلسلة على مر السنين، وفي عام 1971، تصدّر تجسيده لشخصية العميل السري في فيلم Diamonds Are Forever شباك التذاكر، وترك مكانًا كبيرًا للممثلين الذين تبعوه في هذا الدور.1972: فيلم العراب "The Godfather"أول فيلم لفرانسيس فورد كوبولا في الثلاثية الملحمية قام ببطولة مارلون براندو وحصل الممثل على جائزة الأوسكار عن تصويره لشخصية فيتو كورليوني، وأحب الجمهور دراما جرائم المافيا لدرجة أنها حققت أكثر من 200 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.1973: فيلم الخداع "The Sting"اجتذب بول نيومان وروبرت ريدفورد الجماهير إلى المسارح في عام 1973 في فيلم The Sting، وفاز هذا الفيلم القديم الذي تدور أحداثه في ذروة الكساد الكبير بالعديد من جوائز الأوسكار، وظل واحدًا من أكثر أفلام هوليود المحبوبة.1974: فيلم السرج المشتعل "Blazing Saddles"كانت الكوميديا الغربية الساخرة واحدة من أشهر أفلام كليفون ليتل، وهي من تأليف وإخراج ميل بروكس، وبمجرد وصول الفيلم إلى دور العرض، أصبح فيلمًا كلاسيكيًا على الفور.1975: فيلم الفك المفترس "Jaws"منذ صيف عام 1975، اجتذبت مارثا فينيارد حشودًا من مرتادي الشاطئ، بالإضافة إلى عشاق السينما بفضل فيلم ستيفن سبيلبرج الشهير Jaws الذي تم تصويره هناك، وتم الإعلان عنه كبداية لعصر جديد في الأفلام.1976: فيلم روكي "Rocky"كان سيلفستر ستالون يكافح من أجل أن يصبح ممثلاً في هوليوود عندما كتب سيناريو فيلم Rocky، في ثلاثة أيام على الأقل، وحقق أفضل فيلم لهذا العام وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.1977: فيلم حمى ليلة السبت "Saturday Night Fever"لم تبدأ مسيرة جون ترافولتا المهنية إلا بعد أن لعب دور البطولة في فيلم Saturday Night Fever، وحقق فيلم عام 1977 نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.1978: فيلم سوبرمان "Superman"يعتبر أول فيلم لبطل خارق في هوليوود عندما قام ببطولة دور كلارك كينت (اسوبرمان) في عام 1978، واستمر الفيلم ليصبح شباك التذاكر ضخمًا وحقق نجاحًا كبيرًا.1979: فيلم نهاية العالم الآن "Apocalypse Now"دينيس هوبر ومارتن شين هما فقط بعض الأسماء الكبيرة التي لعبت دور البطولة في فيلم Apocalypse Now للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وتم عرض ملحمة زمن الحرب لأول مرة في عام 1979 لاقت استحسان النقاد وكان الفيلم الذي يجب مشاهدته في أواخر السبعينيات.1980: فيلم "The Shining"هو فيلم رعب من بطولة جاك نيكلسون، ويعتبر فيلم الإثارة النفسية وحقق أكثر من 44 مليون دولار في شباك التذاكر.1981: فيلم غزاة السفينة المفقودة "Raiders of the Lost Ark"هو أول فيلم في سلسلة Indiana Jones الضخمة الآن، حيث لعب هاريسون فورد دور البطولة في الفيلم وأثبت ممثل Star Wars أنه لا يستطيع أن يحمل امتيازًا واحدًا، بل اثنين، من الامتيازات الناجحة للغاية.1982: فيلم "E.T. the Extra-Terrestrial"إذا كان بإمكانك مشاهدة فيلم واحد فقط في عام 1982، فهو فيلم E.T. كان The Extra Terrestrial هو الذي يجب التغلب عليه، لم يطلق الفيلم مسيرة درو باريمور المهنية في سن السابعة فحسب، بل أطلق قصة الصداقة بين إليوت وإي تي، والذي لا يزال مبدعًا حتى يومنا هذا.1983: فيلم سكارفيس "Scarface"عندما تم عرض Scarface لأول مرة، كان مثيرًا للجدل وواجه مجموعة من الصحافة السيئة بسبب الدراما الإنتاجية والرفض الشديد من المجتمع الكوبي في ميامي، ولا يزال فيلم آل باتشينو قادرًا على جني 65.9 مليون دولار في شباك التذاكر وترك بصمة دائمة على الثقافة الشعبية.1984: فيلم صائدو الأشباح "Ghostbusters"يدور هذا الفيلم حول مجموعة من علماء الخوار، ويعتبر أحد الأفلام في هذا العام، واليوم، لا يزال هذا الفيلم مبدعًا، وقد تمت إعادة إنتاجه في عام 2016.1985: فيلم العودة إلى المستقبل "Back to the Future"لم يكن هناك نقص في الأفلام التي تركز على المراهقين في الثمانينيات، لكن مارتي ماكفلي وصديقه دوك براون وديلوريان المخادع لا يزالون يمثلون المعيار الذهبي لسينما الثمانينيات، وحظي الفيلم بشعبية كبيرة، حيث ألهم جزأين متتاليين وأطلق مايكل جيه فوكس إلى النجومية الفائقة.1986: فيلم يوم عطلة فيريس بيولر "Ferris Bueller's Day Off"تظل اللغة العامية في بعض الأفلام متأصلة في الثقافة الشعبية إلى الأبد، وهذا هو الحال بالنسبة للمونولوج الافتتاحي في يوم عطلة فيريس بيولر، وكان الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1986 هو الفيلم الرائد لماثيو بروديريك وكان المفضل لدى المعجبين منذ العقد.1987: فيلم الأولاد المفقودون "Lost Boys"عندما تم عرض فيلم Lost Boys لأول مرة في عام 1987، استدعت شخصيات الفيلم المثيرة والنوع الفرعي الفريد من الكوميديا والرعب التحول الثقافي الواسع النطاق الذي حدث في أواخر الثمانينيات، الفيلم من بطولة كيفر ساذرلاند.1988: فيلم "Rain Man"ينطلق توم كروز الماكر مع دستن هوفمان "الذي يعاني من التوحد والقدرة الفائقة في الرياضيات" في رحلة على الطريق للهروب من مؤسسة عقلية، للاحتيال على كازينو في لاس فيغاس، ومتابعة القاضي وابنر، والقيام بأنشطة أخوية أخرى، فيلم "راين مان" هو فيلم فكاهي وعاطفي فاز بأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لهوفمان.1989: فيلم باتمان "Batman"كان عشاق البطل الخارق محظوظين عندما تولى مايكل كيتون وجاك نيكلسون أدوارًا مميزة في أحدث إصدار من هوليوود لفيلم باتمان، ويعود الفضل إلى الممثلين في تصوير شخصيات الكتاب الهزلي في بعض الأفلام المفضلة لدى قاعدة المعجبين.1990: فيلم وحدي في المنزل "Home Alone"أسَرَ ماكولي كولكن قلوب الأمريكيين عندما تلاعب بطريقته الخاصة خلال عطلة الأعياد بدور كيفن مكاليستر في فيلم عام 1990، ولا يزال الفيلم واحدًا من أكثر أفلام عيد الميلاد شعبية على الإطلاق.1991: فيلم صمت الحملان "Silence of the Lambs"عندما تم تحويل صمت الحملان الأكثر مبيعًا لتوماس هاريس إلى فيلم رعب يحمل نفس الاسم، أصبح الفيلم الأبرز في ذلك العام، وحصد الفيلم نجاحًا نقديًا كبيرًا وفاز بجوائز الأوسكار لعام 1992، بفضل نجوم مثل أنتوني هوبكنز وجودي فوستر.1992: فيلم باتمان ريتيرنز "Batman Returns"في صراع أفلام الأطفال في موسم الأعياد، حققت أفلام ديزني المتحركة مثل "علاء الدين" و"وحدي في المنزل 2: ضائع في نيويورك" مبيعات ضخمة للتذاكر في موسم الأعياد لعامي 1992 و1993، لكن فيلم "باتمان ريتيرنز" حقق إيرادات أكثر في عام 1992 من أي فيلم آخر.1993: فيلم حديقة الديناصورات "Jurassic Park"يعتمد فيلم حديقة الديناصورات للمخرج ستيفن سبيلبرغ على خيال علمي تحمل نفس الاسم للكاتب مايكل كرايتون، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وأدى إلى إنتاج خمسة أجزاء لاحقة.1994: فيلم بالب فيكشن "Pulp Fiction"حقق فيلم بالب فيكشن نجاحًا هائلًا لكوينتين تارانتينو، الذي كتب وأخرج الفيلم، بالإضافة إلى النجوم أوما ثورمان، وجون ترافولتا، وصامويل ل. جاكسون، الذين أصبحوا مرتبطين شهيرًا بهذا الفيلم الكلاسيكي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.1995: فيلم القلب الشجاع "Braveheart"لم يفوت الكثيرون فيلم بريفهارت لميل جيبسون في عام 1995، وهو فيلم تاريخي يتتبع قصة حرب ويليام والاس من اسكتلندا وهو يقاوم الملك إدوارد الأول في الحرب الأولى لاستقلال اسكتلندا، وفاز الفيلم بخمس جوائز أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل مخرج لأول تجربة إخراجية لجيبسون.1996: فيلم "Fargo"تشارك فرانسيس مكدورماند وويليام إتش. ماسي في هذا الفيلم الغريب الذي تدور قصته حول عملية اختطاف وهمية تسير بشكل خاطئ. عندما تم عرض الكوميديا السوداء، المعروفة بروح الدعابة الجافة و لكناتها المينيسوتية، حققت نجاحًا فوريًا في شباك التذاكر (حيث حققت أكثر من 60 مليون دولار) وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.1997: فيلم تيتانيك "Titanic"كان فيلم تيتانيك أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، حتى قام المخرج كاميرون بتحطيم رقمه القياسي في عام 2009 بفيلم أفاتار، لكن حتى وإن لم يعد الفيلم يحتفظ بذلك الرقم القياسي، إلا أن قصة الحب الدرامية التي جسدتها كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو تظل أيقونية وخالدة.1998: فيلم إنقاذ الجندي رايان "Saving Private Ryan"يُعتبر فيلم إنقاذ الجندي رايان من أعظم أفلام الحرب في العقود الأخيرة، وأخرجه ستيفن سبيلبرغ وشارك في بطولته توم هانكس، إلى جانب آخرين، ويعرض قصة مؤثرة ومرعبة لفريق من الجنود الذين تم تكليفهم بإعادة آخر أبناء عائلة إلى ديارهم بعد الحرب العالمية الثانية.1999: فيلم "Fight Club"الفيلم بطولة براد بيت وإدوارد نورتون، وحقق إيرادات بلغت 100.9 مليون دولار في دور العرض حول العالم، إذا لم تشاهده بعد، اذهب وشاهده الآن.2000: فيلم "Almost Famous"شاركت كيت هدسون وبيلي كروذوب في فيلم Almost Famous، الذي يحكي قصة صبي مراهق يصبح صديقًا لفرقة روك صاعدة ومعجبيهم من الفتيات، وتتسم قصة الفيلم بعلاقات إنسانية رائعة، رغم أنها خارجة عن المألوف.2001: فيلم "Harry Potter and the Sorcerer's Stone"كانت ج. ك. رولينغ أمًا عزباء تكافح لتلبية احتياجاتها قبل نجاح روايات هاري بوتر، وفي عام 2001، استمر نجاحها (ونجاح النجوم الشباب) في التصاعد مع عرض أول فيلم من سلسلة هاري بوتر، الذي أحدث ضجة كبيرة، حيث اصطف المراهقون خارج دور السينما.2002: فيلم "Catch Me if You Can"شارك ليوناردو دي كابريو الشاشة مع كريستوفر والكن وتوم هانكس في فيلم Catch Me if You Can، حيث جسد شخصية فرانك أباغنيل، المحتال الحقيقي الذي هرب من مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدة سنوات بينما كان يتنقل عبر البلاد متنكرًا في شخصيات محترفة ويحتال على البنوك بشيكات مزورة.2003: فيلم "Kill Bill: Volume 1"شاركت أُما ثورمان في فيلم Kill Bill: Volume 1 من إخراج كوينتن تارانتينو. كان الفيلم، المليء بالعنف، نجاحًا كبيرًا بين المعجبين، كما كان الحال مع الجزء الثاني.2004: فيلم "The Bourne Supremacy"بعد نجاح فيلم The Bourne Identity، المقتبس من ثلاثية الروائي لودلوم، عاد مات ديمون إلى شخصية جايسون بورن في The Bourne Supremacy، وكان الجزء الثاني من السلسلة نجاحًا ضخمًا، حيث حقق 288.5 مليون دولار في شباك التذاكر وتفوق على الفيلم الأصلي.2005: فيلم "The 40-Year-Old Virgin"كان ستيف كاريل أحد الأسماء الجديدة في مجال الكوميديا في أوائل العقد الأول من الألفية، ودوره في فيلم The 40-Year-Old Virgin إلى جانب بول رود وسث روجن جعل اسمه راسخًا في هوليوود، ويُعتبر الفيلم واحدًا من أفضل أفلام الكوميديا في العقد.2006: فيلم "The Departed"اجتمع بعض من الأسماء في هوليوود مثل جاك نيكلسون وليوناردو دي كابريو ومات ديمون ومارك والبرغ ومارتن سكورسيزي في فيلم The Departed، ويُعتبر هذا الفيلم من أعظم نجاحات أفلام الجريمة.2007: فيلم "Into the Wild"استنادًا إلى تحمل نفس الاسم للكاتب جون كراكور، يُظهر فيلم Into the Wild، الذي يلعب فيه إميل هيرش دور البطولة، القصة المأساوية لنضوج كريس ماكاندليس ورحلته في البرية الأمريكية.2008: فيلم "Taken"أصبح ليام نيسون يُعتبر الرجل الأقوى في هوليوود بعد تجسيده دور الأب الذي يقاتل من أجل العثور على ابنته في فيلم Taken، الذي كان فيلم أكشن في تلك السنة.2009: فيلم "Avatar"كل ما يلمسه كاميرون يتحول إلى ذهب في الأوسكار، لذا لم يكن من المفاجئ أن يكون فيلمه Avatar، الذي يشارك في بطولته سام ورثينغتون وزوي سالدانا وسيغورني ويفر، هو الفيلم الأعلى إيرادات في التاريخ حتى عام 2019، وقد نال إشادة واسعة خلال موسم الجوائز.2010: فيلم "Black Swan"كان فيلم Black Swan هو الأكثر حديثًا في عام 2010. وتدور أحداث الفيلم النفسي المثير حول راقصتين باليرينا تتنافسان في فرقة باليه مدينة نيويورك لم يفز فقط بناتالي بورتمان بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، بل حقق أكثر من 329 مليون دولار في شباك التذاكر.2011: فيلم "The Hangover Part II"بعد نجاح فيلم The Hangover في عام 2009، قرر الكاتب والمخرج جاد أباتو إعادة جمع الفريق من جديد من أجل فيلم آخر، وعاد جميع النجوم الأصليين، مما جعله واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام.2012: فيلم "The Dark Knight Rises"تدفق الجمهور إلى دور السينما في عام 2012 لرؤية كريستيان بيل يرتدي بدلة باتمان للمرة الأخيرة في The Dark Knight Rises، وشكل الفيلم نهاية فترة كريستوفر نولان كمخرج لسلسلة الأفلام، حيث أعاد إحياء قاعدة معجبي البطل التي كانت في تراجع.2013: فيلم "The Wolf of Wall Street"تأخذ شخصية جوردان بيلفورت مكانها في الثقافة الشعبية بعد أن جسدها ليوناردو دي كابريو في فيلم The Wolf of Wall Street الذي يروي طرقه الاحتيالية والمغرورة والمبذرة.2014: فيلم "Interstellar"أبهر فيلم Interstellar مشاهدي السينما حيث شهدوا تطورات القصة المثيرة، كان فيلم آنا هاثاواي وماثيو ماكونهي الأكثر تداولًا في العام بفضل اللفتة المفاجئة في النهاية.2015: فيلم "Star Wars: The Force Awakens"عندما عُرض الجزء الأخير من سلسلة Star Wars في 2015، انفجر الجمهور حماسًا بسبب الحنين إلى الماضي الذي جلبه الفيلم، وبذلك أصبح الفيلم رابع أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في التاريخ.2016: فيلم "Sully"قصة الكابتن سولنبرغر، أو "سولي"، كانت قصة بطولية ومؤثرة، فمن أفضل من توم هانكس لتجسيد شخصية الطيار التجاري المهاراتي الذي أنقذ مئات الركاب بهبوط على نهر هدسون؟2017: فيلم "Get Out"كان فيلم Get Out لجوردان بيل واحدًا من أكثر أفلام الرعب التي لاقت إعجابًا وتداولًا في العقد، حيث برز دانيال كالويا كأحد النجوم الصاعدين.2018: فيلم "Crazy Rich Asians"حقق فيلم Crazy Rich Asians اختراقًا مع طاقمه الذي يتألف بالكامل من ممثلين آسيويين، وقد تم الإشادة به كفيلم ساعد في سد الفجوة في تمثيل الأمريكيين الآسيويين في هوليوود، واستنادًا إلى حققت مبيعات ضخمة، حصل الفيلم على مراجعات رائعة ومن المتوقع أن يكون له جزء ثانٍ.2019: فيلم "Avengers: Endgame"كان عام 2019 هو عام الخوف من التسريبات، بدءًا من Game of Thrones ثم مع Avengers: Endgame، وعرض الجزء الأخير من سلسلة Avengers في أبريل واحتوى على تطور درامي كبير في القصة.2020: فيلم "Bad Boys For Life"تعاون ويلي سميث ومارتن لورانس مرة أخرى في هذا الجزء من سلسلة Bad Boys، الذي تصدر شباك التذاكر في عام تأثرت فيه دور السينما بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم عرض الفيلم في فبراير، قبل أن يدخل البلاد في حالة إغلاق.