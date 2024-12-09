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كل ما تريد معرفته عن جوائز غولدن غلوب 2025.. التفاصيل والموعد والمرشحين

فن وثقافة

2024-12-09 | 11:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كل ما تريد معرفته عن جوائز غولدن غلوب 2025.. التفاصيل والموعد والمرشحين
158 مشاهدة

سيُذاع الحفل السنوي الـ82 من جوائز غولدن غلوب مباشرة من بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، يوم الأحد 5 يناير/ كانون الثاني في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأعلنت ميندي كالينج وموريس تشيستنات، يوم الاثنين، عن أسماء المرشحين لجوائز غولدن غلوب 2025، وذلك خلال بث مباشر من فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2025
وفقًا لموقع CNN، تضم القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز غولدن غلوب 2025، ما يلي:

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
* أنورا (Anora).
* المتحدون (The United).
* إميليا بيريز (Emilia Perez).
* ألم حقيقي (True Pain).
* المادة (The Substance).
* شرير (Wicked).
أفضل أداء لممثل مساعد في فيلم سينمائي
* يورا بوريسوف، أنورا (Anora).
* كيران كولكين، ألم حقيقي (True Pain).
* إدوارد نورتون، مجهول تمامًا (Totally Unknown).
* جاي بيرس، الوحشي (The Beast).
* جيريمي سترونج عن فيلم المتدرب (The Intern).
* دينزل واشنطن، المصارع الثاني (The Wrestler II).
أفضل أداء لممثلة مساعدة في فيلم سينمائي
* سيلينا جوميز، إميليا بيريز (Emilia Perez).
* أريانا غراندي، شريرة (Wicked).
* فيليسيتي جونز، الوحشية (Brutality).
* مارغريت كوالي، المادة (The Substance).
* إيزابيلا روسيليني، الاجتماع السري (The Secret Meeting).
* زوي سالدانيا، إميليا بيريز (Emilia Perez).
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي «موسيقي أو كوميدي»
* جيسي أيزنبرغ - "ألم حقيقي" (True Pain)
* هيو جرانت - "الزنديق" (The Scoundrel)
* غابرييل لابيل - "ليلة السبت" (Saturday Night)
* جيسي بليمونز - "أنواع اللطف" (Kinds of Kindness)
* جلين باول - "قاتل قاتل" (Killer Killer)
* سيباستيان ستان - "رجل مختلف" (A Different Man)
أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي
* إيمي آدامز عن فيلم "Nightbitch"
* سينثيا إريفو "شريرة" (Wicked)
* كارلا صوفيا جاسكون، "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
* ميكي ماديسون عن فيلم "أنورا" (Anora)
* ديمي مور عن فيلم "The Substance"
* زيندايا، "المتحدون" (The United)
أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي – دراما
* سيلينا جوميز "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
* أريانا غراندي "شريرة" (Wicked)
* فيليسيتي جونز، "الوحشية" (Brutality)
* مارغريت كوالي، "المادة" (The Substance)
* إيزابيلا روسيليني، "الاجتماع السري" (The Secret Meeting)
* زوي سالدانيا، "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
أفضل مخرج - فيلم سينمائي
* جاك أوديار - "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
* شون بيكر - "أنورا" (Anora)
* إدوارد بيرجر - "الاجتماع السري" (The Secret Meeting)
* برادي كوربيت - "الوحشي" (The Beast)
* كورالي فارجات - "المادة" (The Substance)
* بايال كاباديا - "كل ما نتخيله كالنور" (Everything We Imagine as Light)
أفضل فيلم رسوم متحركة
* "تدفق" (Flow)
* "من الداخل إلى الخارج 2" (Inside Out 2)
* "مذكرات الحلزون" (Snail's Diary)
* "موانا 2" (Moana 2)
* "والاس وغروميت: انتقام معظم الطيور" (Wallace & Gromit: Revenge of the Birds)
* "الروبوت البري" (The Wild Robot)
أفضل فيلم بلغة أجنبية
* "كل ما نتخيله كالنور" (Everything We Imagine as Light)
* "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
* "الفتاة ذات الإبرة" (The Girl with the Needle)
* "مازلت هنا" (Still Here)
* "بذرة التين المقدس" (The Sacred Fig Seed)
* "فيرمجليو" (Fermiglio)
أفضل ممثل في فيلم درامي
* أدريان برودي "الوحشي" (The Beast)
* تيموثي شالاميت، "مجهول تمامًا" (Totally Unknown)
* دانييل كريج، "كوير" (Queer)
* كولمان دومينغو، "غني يغني" (Sing Loud)
* رالف فينيس، "الاجتماع السري" (The Secret Meeting)
* سيباستيان ستان، "المتدرب" (The Intern)
أفضل ممثلة في فيلم درامي
* باميلا أندرسون عن فيلم "The Last Showgirl"
* أنجلينا جولي "ماريا" (Maria)
* نيكول كيدمان عن فيلم "Babygirl"
* تيلدا سوينتون عن فيلم "الغرفة المجاورة" (The Adjacent Room)
* فرناندا توريس، "ما زلت هنا" (Still Here)
* كيت وينسلت عن فيلم "لي" (Li)
أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
* جيسي أيزنبرغ - "ألم حقيقي" (True Pain)
* هيو جرانت - "الزنديق" (The Scoundrel)
* غابرييل لابيل - "ليلة السبت" (Saturday Night)
* جيسي بليمونز - "أنواع اللطف" (Kinds of Kindness)
* جلين باول - "قاتل قاتل" (Killer Killer)
* سيباستيان ستان - "رجل مختلف" (A Different Man)
أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
* إيمي آدامز عن فيلم "Nightbitch"
* سينثيا إريفو "شريرة" (Wicked)
* كارلا صوفيا جاسكون، "إميليا بيريز" (Emilia Perez)
* ميكي ماديسون عن فيلم "أنورا" (Anora)
* ديمي مور عن فيلم "The Substance"
* زيندايا، "المتحدون" (The United)
أفضل أداء لممثل مساعد على شاشة التلفزيون
* تادانوبو أسانو، "شوغون" (Shogun)
* خافيير بارديم، "الوحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" (The Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez)
* هاريسون فورد، "الانكماش" (Shrinking)
* جاك لودن، "الخيول البطيئة" (Slow Horses)
* دييغو لونا، "لا ماكوينا" (La Macuina)
* إيبون موس-باشراش، "الدب" (The Bear)
أفضل مسلسل تلفزيوني - كوميدي أو موسيقي:
* "يوم ابن آوى" (The Crows Day)
* "الدبلوماسي" (The Diplomat)
* "السيد. والسيدة سميث" (Mr. & Mrs. Smith)
* "شوغون" (Shogun)
* "الخيول البطيئة" (Slow Horses)
* "لعبة الحبار" (Squid Game)
أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي:
* "ابتدائية أبوت" (Abbott Elementary)
* "الدب" (The Bear)
* "السادة" (The Gents)
* "الخارقة" (The Super)
* "لا أحد يريد هذا" (No One Wants This)
* "جرائم القتل فقط في المبنى" (Only Murders in the Building)
أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون:
* "طفل الرنة" (Reindeer Child)
* "تنصل" (Deny)
* "الوحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" (The Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez)
* "البطريق" (Penguin)
* "ريبلي" (Ripley)
* "المخبر الحقيقي: البلد الليلي" (True Detective: Night Country)
أفضل فيلم سينمائي – دراما:
* "الوحشي" (The Beast)
* "مجهول تمامًا" (Completely Unknown)
* "مغلق" (Closed)
* "الكثبان الرملية: الجزء الثاني" (Dune: Part Two)
* "أولاد النيكل" (Nickel Boys)
* "5 سبتمبر" (September 5th)
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – درامي:
* كاثي بيتس، "ماتلوك" (Matlock)
* إيما دارسي، "بيت التنين" (House of the Dragon)
* مايا إرسكين، "السيد. والسيدة سميث" (Mr. & Mrs. Smith)
* كيرا نايتلي، "الحمامات السوداء" (Black Baths)
* كيري راسل، "الدبلوماسية" (The Diplomat)
* آنا ساواي، "شوغون" (Shogun)
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي:
* كريستين بيل، "لا أحد يريد هذا" (No One Wants This)
* كوينتا برونسون، "مدرسة أبوت الابتدائية" (Abbott Elementary)
* آيو إديبيري، "الدب" (The Bear)
* سيلينا جوميز، "جرائم القتل فقط في المبنى" (Only Murders in the Building)
* كاثرين هان، "أجاثا على طول" (Agatha All Along)
* جان سمارت، "الخارقة" (The Super)
أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود، أو سلسلة مختارات، أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون:
* كيت بلانشيت، "إخلاء المسؤولية" (Disclaimer)
* جودي فوستر، "المخبر الحقيقي: الريف الليلي" (True Detective: Night Country)
* كريستين ميليوتي، "البطريق" (Penguin)
* صوفيا فيرجارا، "جريسيلدا" (Griselda)
* ناعومي واتس، "عداء: كابوتي ضد البجع" (Racer: Capote vs. The Swan)
* كيت وينسلت، "النظام" (The System)
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – درامي:
* دونالد جلوفر، "السيد. والسيدة سميث" (Mr. & Mrs. Smith)
* جيك جيلينهال، "البراءة المفترضة" (Presumed Innocent)
* غاري أولدمان، "الخيول البطيئة" (Slow Horses)
* إيدي ريدماين، "يوم ابن آوى" (The Crows Day)
* هيرويوكي سانادا، "شوغون" (Shogun)
* بيلي بوب ثورنتون، "لاندمان" (Landman)
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي:
* آدم برودي، "لا أحد يريد هذا" (No One Wants This)
* تيد دانسون، "رجل من الداخل" (Man from Within)
* ستيف مارتن، "جرائم القتل فقط في المبنى" (Only Murders in the Building)
* جيسون سيجل، "تقلص" (Shrinkage)
* مارتن شورت، "جرائم القتل فقط في المبنى" (Only Murders in the Building)
* جيريمي ألين وايت، "الدب" (The Bear)
أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود، أو سلسلة مختارات، أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون:
* كولين فاريل، "البطريق" (Penguin)
* ريتشارد جاد، "طفل الرنة" (Reindeer Child)
* كيفن كلاين، "إخلاء المسؤولية" (Disclaimer)
* كوبر كوخ، "الوحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" (The Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez)
* إيوان ماكجريجور، "رجل نبيل في موسكو" (A Gentleman in Moscow)
* أندرو سكوت، "ريبلي" (Ripley)
أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي:
* "جميلة بهذه الطريقة" من "The Last Showgirl" (The Last Showgirl) - مايلي سايروس، لايكي لي، أندرو وايت
* "ضغط/قمع" من "المتحدون" (The United)
* "المال" من "إميليا بيريز" (Emilia Pérez) - كليمان دوكول، كاميل، جاك أوديار
* "الرجل الأفضل" من "الطريق المحظور" (The Forbidden Road) - روبي ويليامز، فريدي ويكسلر، ساشا سكاربيك
* "قبلة السماء" من "الروبوت البري" (The Wild Robot)
* "مي كامينو" من "إميليا بيريز" (Emilia Pérez) - كليمان دوكول، كاميل
أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي:
* "الغريبة: رومولوس" (The Stranger: Romulus)
* "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice)
* "ديدبول ولفيرين" (Deadpool Wolverine)
* "المصارع 2" (Gladiator 2)
* "من الداخل إلى الخارج 2" (Inside Out 2)
* "الأعاصير" (Hurricanes)
* "شرير" (Villain)
* "الروبوت البري" (The Wild Robot)
أفضل سيناريو – فيلم سينمائي:
* "إميليا بيريز" (Emilia Pérez)
* "أنورا" (Anora)
* "الوحشي" (The Beast)
* "ألم حقيقي" (Real Pain)
* "المادة" (The Substance)
* "مغلق" (Closed)
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون:
* ليزا كولون-زاياس، "الدب" (The Bear)
* هانا أينبيندر، "Hacks"
* داكوتا فانينغ، "ريبلي" (Ripley)
* جيسيكا جانينج، "Baby Reindeer"
* أليسون جاني، "الدبلوماسي" (The Diplomat)
* كالي ريس، "المخبر الحقيقي: الريف الليلي" (True Detective: Night Country)
أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على التلفزيون:
* جيمي فوكس، "ما حدث كان" (What Happened Was)
* نيكي جلاسر، "يومًا ما ستموت" (One Day You'll Die)
* سيث مايرز، "أبي رجل يمشي" (Dad Man Walking)
* آدم ساندلر، "أحبك" (I Love You)
* علي وونغ، "سيدة عازبة" (Single Lady)
* رامي يوسف، "مشاعر أكثر" (More Feelings)
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