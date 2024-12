أرنولد شوارزنيجر يحتفل بعيد الميلاد بفيلم جديد

تحت إشراف المخرج الشهير آدم شانكمان. الفيلم يعد محطة جديدة لشوارزنيجر في عالم أفلام الأعياد، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والمغامرة. عبر شوارزنيجر عن حماسه الكبير لهذا الدور من خلال منشور على حسابه في "إنستغرام".

حيث شارك صورة من كواليس التصوير في نيويورك تجمعه مع الممثل آلان ريتشسون. وكتب: "إنه لأمر رائع تصوير فيلم The Man with the Bag مع ريتشسون. مخرجنا آدم شانكمان واحد من أطرف المخرجين الذين تعاملت معهم، ومدينة نيويورك تضفي طاقة مذهلة. لا أستطيع الانتظار لمشاركة روح عيد الميلاد مع الجميع."في الصورة، ظهر شوارزنيجر بإطلالة ساحرة تعكس روح العيد، حيث ارتدى زي سانتا التقليدي بلحيته البيضاء الكثيفة ومعطفه الأحمر المبطن بالصوف، مما أضاف أجواءً احتفالية مميزة.قصة الفيلم: مغامرة سانتا كلوزيروي الفيلم قصة مشوقة حول سانتا كلوز الذي يجد نفسه في موقف صعب عندما تُسرق حقيبته السحرية. ولإعادتها، يضطر للتعاون مع لص سابق مدرج على قائمته "المشاغبة". هذا التعاون يكشف عن مغامرة مليئة بالتشويق واللحظات الإنسانية التي تضفي طابعًا خاصًا على الفيلم.عودة شوارزنيجر إلى أضواء السينمافيلم "The Man with the Bag" يمثل عودة مرتقبة لشوارزنيجر إلى أدوار البطولة في الأفلام الروائية بعد غياب دام منذ ظهوره في فيلم "Terminator: Dark Fate" عام 2019. ويأتي ذلك بعد نجاحاته الأخيرة في التلفزيون، لا سيما مسلسل "Fubar" على منصة نتفليكس.كما أن لشوارزنيجر تاريخًا لافتًا مع أفلام العطلات، إذ حقق نجاحًا كبيرًا في فيلمه الكوميدي العائلي "Jingle All the Way" عام 1996، الذي أصبح علامة فارقة في سينما الأعياد.