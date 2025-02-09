بشكل رسمي.. سحب الجنسية الكويتية من الفنانة العراقية هدى حسين

عاجل/ الفنانة العراقية #هدى_حسين علي الراضي



تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للقانون، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب #الجنسية_الكويتية من 4,135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025



المال مقابل الفن، الجنسية للكويتيين فقط ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية. #فهد_اليوسف pic.twitter.com/RlwIXWiLj3 — الشيخ فهد اليوسف (@Fahad_Alyoussef) February 8, 2025

وحمل المرسوم الرقم "20 لسنة 2025"، وسينشر في العدد المقبل من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما أوردت صحف محلية، بينها موقع "السياسة".وكشف النائب الأول لرئيس وزير الداخلية، في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الفنانة العراقية هدى حسين، من بين المعنيات بالقرار.يشار إلى أنه سبق أن سُحبت الجنسية من فنانين آخرين، أبرزهم نوال "الكويتية"، وداود حسين.أعلن الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير". وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، حسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أصدرت قرارًا بوقف كل من شارك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت.