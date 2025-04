مع ترافيس وليدي غاغا.. محمد رمضان يشارك بحفل عالمي في امريكا

وشارك رمضان لحظات وصوله عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر مقاطع فيديو توثق لحظة وصوله إلى لوس أنجلوس، وكتب باللغة : "Just arrived in Los Angeles for my Coachella show. Is America ready for the explosion?"وانضم رمضان إلى قائمة لامعة من النجوم المشاركين في 2025، من أبرزهم: ، ، بوست مالون، فرقة جرين داي، Charli XCX، FKA Twigs، Ty Dolla $ign، Keinemusik، Missy Elliott وغيرهم من نجوم الصف الأول.هذه المشاركة تُعد خطوة تاريخية في مسيرة رمضان، كونه أول فنان عربي يُشارك بهذا الشكل الرسمي في واحد من أضخم المهرجانات الموسيقية عالميًا، ويقف إلى جوار نخبة من ألمع نجوم الفن والموسيقى على الساحة الدولية.يقام مهرجان للموسيقى والفنون في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو بولاية ، ويُعد من أبرز المهرجانات الموسيقية عالميًا، حيث يجمع بين العروض الحية، الفنون البصرية، الأزياء والثقافات المتنوعة.تنقسم فعاليات المهرجان على مدى عطلتين أسبوعيتين، من 11 إلى 13 أبريل/نيسان ومن 18 إلى 20 أبريل 2025، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من حول العالم سنويًا.