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وفاة نجمة مسلسل "Knots Landing"
فن وثقافة
2025-04-25 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 شوهد
توفيت الممثلة الأمريكية لار بارك
لينكولن
، التي اشتهرت بدورها في شخصية "
ليندا
فيرغيت" بمسلسل "Knots Landing"، عن عمر ناهز 63 عامًا.
وتركّت الراحلة خلفها ابنتها بايبر، وابنها تريفور، وشقيقتها
كارين
، وشقيقها
مايكل
، إلى جانب أربعة أحفاد وكلبها المحبب
تشارلي
.
وطلبت العائلة بدلاً من إرسال الزهور، تقديم تبرعات لمؤسسة SAG-AFTRA أو
صندوق
مجتمع الترفيه تكريمًا لذكراها.
وأكدت شركة "أكتورز أوديشن ستوديوز"، التي أسستها الراحلة في دالاس، نبأ وفاتها يوم 22 أبريل/نيسان 2025 عبر حسابها الرسمي على
فيسبوك
.
ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أسباب الوفاة، لكنها أشارت في بيانها إلى الحزن الكبير الذي خلفته.
وجاء في المنشور: "ببالغ الحزن، ننعى فقدان لار بارك
لينكولن
، الممثلة الشهيرة ومدربة الأداء المحبوبة، التي أثرت في حياة العديد من الممثلين الطموحين عبر مسيرتها الفنية الممتدة لـ45 عامًا".
من هي لار بارك لينكولن؟
وُلدت لار بارك لينكولن يوم 12 مايو/أيار 1961 في دالاس، وبدأت مسيرتها الفنية بفيلم Children of the Night عام 1985، إلى جانب كاثلين كوينلان وماريو فان بيبلز.
واشتهرت بدورها في مسلسل "Knots Landing" بين عامي 1987 و1992، حيث أدت دور "
ليندا
فيرغيت".
كما ظهرت في عدد من المسلسلات الشهيرة، من بينها: "كابوس فريدي" (Freddy’s Nightmare) و"جريمة كتبتها" (Murder, She Wrote).
وفي عام 1988، لعبت دور "تينا
شيبارد
"، الشخصية المميزة ذات القدرات الخارقة، في فيلم الرعب "الجمعة 13: الجزء السابع: الدم الجديد" (Friday the 13th Part VII: The New Blood).
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