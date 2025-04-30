ابنة عاصي الحلاني تنفصل عن زوجها

وقد تم الطلاق الرسمي يوم امس الثلاثاء بطريقة سلسلة وودية للغاية خلال جلسة خاصة عُقدت في الإمارات بعد فترة من انفصالهما غير العلني.وأشارت مصادر مقربة من الطرفين، إلى أن "علاقة الثنائي لم تكن مستقرة، وأنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما طوال فترة زواجهما، الأمر الذي ساهم في زعزعة هذا الزواج الذي لم يصمد لسنتين، والذي تم عقده مدنيا في في السابع من شهر حزيران/ يونيو عام 2023".ودعت الى "عدم إطلاق الشائعات والاقاويل بل الدعوة إلى احترام خصوصيتهما".وفور شيوع خبر انفصالهما، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذا الخبر، ولاحظ المتابعون إقدام الطرفين على حذف صورهما التي جمعتهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الفنان كانت أقامت حفل ماريتا وكميل في دارة في الحلانية، وقدم لها والدها أغنية “زفوا العروس زفوها”، واحتضن ابنته وهو يبكي بتأثر أثناء الاحتفال بزفافها في حينه.