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رسالة غامضة من إيمي سمير غانم لجمهورها: لست بخير

فن وثقافة

2025-05-10 | 13:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رسالة غامضة من إيمي سمير غانم لجمهورها: لست بخير
1,010 شوهد

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها على تطبيق إنستغرام رسائل قصيرة أثارت موجة من القلق بين جمهورها.

وعبر خاصية "ستوري"، كتبت إيمي عبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "I’m not okay but it’s okay"، تبعتها بتدوينة أخرى قالت فيها: "درّب قلبك على تقبل الخذلان، حتى من أحبّ الناس إليك".
ودفعت هذه الكلمات عددًا من المتابعين للتعبير عن قلقهم بشأن حالتها النفسية، بينما بدأ البعض في التساؤل حول ما إذا كانت تمر بأزمة شخصية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلانها خبر نفوق كلبها "عنتر"، الذي عبّرت عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أن تعلقها الشديد بحيواناتها الأليفة يجعلها تمر بفترة صعبة لا يمكن للكثيرين استيعابها.
في المقابل، ربطت تعليقات أخرى بين حالتها وما يثار أحيانًا بشأن حياتها الزوجية، وذهب البعض إلى الاعتقاد بوجود توتر في العلاقة بينها وبين زوجها الفنان حسن الرداد، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي عرض في رمضان الماضي وجمع بينهما في بطولة مشتركة.
المسلسل، الذي صيغ بأسلوب الحلقات المنفصلة المتصلة، استعرض قصة "سها" و"فادي" اللذين يستعدان للزواج، قبل أن يواجه كل منهما مشكلات مختلفة تضع علاقتهما تحت ضغوط متواصلة. ومع تصاعد الأحداث، تتشابك قصتهما مع قضايا أخرى ترتبط بصعوبات الحياة الزوجية ومهددات الاستقرار الأسري، في محاولة لرصد انعكاسات هذه الأزمات على العلاقات العاطفية.
ورغم النية لتقديم محتوى يحمل بعدًا اجتماعيًا في إطار كوميدي، إلا أن العمل تلقى آراء متباينة ولم يحقق الانتشار المتوقع، الأمر الذي ربما ساهم في زيادة الضغوط النفسية على إيمي، بحسب ما رجحه عدد من المتابعين.
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لست بخير

ايمي سمير غانم

رسالة غامضة

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