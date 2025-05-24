صدر حكم بسجن بطل مسلسل "حريم السلطان".. هذه تهمته

وجاء هذا الحكم بسبب شهادة قدمها أرغنتش، إلى جانب الممثل رضا كوجا ، لصالح مديرة أعمالهما السابقة باريم، المتهمة بالمساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة خلال احتجاجات "منتزه غيزي" التي اندلعت في إسطنبول عام 2013.وكانت في قد أعدت مذكرة ادعاء بحق الفنانين خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو، طالبت فيها بسجنهما لمدة تتراوح بين 4 أشهر إلى عام، بتهمة "شهادة ".وأوضحت مذكرة الادعاء أن الممثلين أدليا بشهادات كاذبة لصالح مديرة أعمالهما، عائشة باريم، المتهمة بـ"المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات منتزه غيزي التي اندلعت في إسطنبول عام 2013، مما استوفى شروط جريمة "شهادة الزور" حسب ما جاء في نص المذكرة.