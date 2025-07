فتاة بوند الجديدة

ووفقًا لصحيفة The Sun on Sunday، فإن المخرج فيلنوف، الصديق المقرب من سويني، يخطط لترشيحها للدور، خاصة في ظل دعم ، رئيس المالكة لحقوق إنتاج السلسلة، لمشاركتها في العمل.ونقل المصدر عن أحد المطلعين قوله: " هي الاسم الأول على قائمة الترشيحات لدور فتاة بوند. دينيس يراها موهوبة للغاية، وتتمتع بجاذبية قوية لجيل الشباب، وهو أمر حيوي لتحديث السلسلة وجذب جمهور جديد. لقد قضيا وقتاً كثيراً معاً، وهو من أشد المعجبين بصعودها السريع في ".وفي ظل استمرار الترقب حول هوية النجم الجديد الذي سيتولى دور بعد ، كشفت شركة المراهنات "Coral Bookmakers" عن أبرز الأسماء المرشحة لهذا الدور المرتقب.ويتصدر القائمة الممثل البريطاني آرون تايلور-جونسون (35 عاماً)، نجم فيلم "Kick-Ass"، يليه جاك لودين، بطل "Dunkirk"، وثيو ، أحد نجوم أعمال "نتفليكس"، والبالغ من العمر 40 عاماً.كما لا يزال اسم هنري كافيل، بطل "Superman"، ضمن قائمة الترشيحات رغم تجاوزه سن الـ42.وصرّح المتحدث باسم "كورال"، جون هيل، قائلاً: "شهدنا دعماً قوياً ومتجدداً لآرون تايلور-جونسون في سباق الترشيحات، وهو لا يزال الاسم الذي يراهن عليه كثيرون ليخلف ".في المقابل، تبدو فرص ، نجم "Spider-Man"، ضعيفة حالياً، إذ ينشغل بتصوير الجزء الرابع من السلسلة، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "Spider-Man: Brand New Day"، والمقرر انطلاق العمل عليه قريباً.