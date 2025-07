صدمة في الوسط الفني: أميرة فراج تعلن انفصالها عن أحمد فهمي بعد سنوات من الحب

وأكدت أميرة فراج طلاقها من عبر "ET بالعربي"، بعد انتشار الشائعات، موضحة أن الانفصال تم بهدوء وباحترام متبادل بين الطرفين.في أول رد فعل له عقب إعلان المطربة أميرة فراج انفصالهما رسميا، نشر الفنان والمطرب أحمد رسالة مختصرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وذلك دون أن يدلي بأي تصريحات مباشرة أو توضيحات إضافية حول ظروف الانفصال أو خلفياته، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل متابعيه.وقد جاءت الرسالة التي كتبها باللغة لتشير بشكل ضمني إلى موقفه من الانفصال، حيث قال: "Every day is a new beginning... forget what happened and think about the future"وترجمتها: "كل يوم هو بداية جديدة.. انس ما حدث وفكر في المستقبل".وشهدت الأشهر الأخيرة ظهورا إعلاميا لأميرة فراج وأحمد فهمي في عدة مناسبات، وتحدثا عن أسرار علاقتهما قبل أشهر من طلاقهما، ومن بينها ظهورهما معا في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة في نهاية العام الماضي، وكشف الثنائي قصة تعارفهما وزواجهما، وقالت أميرة فراج في البرنامج إنها "تعرفت على لأول مرة أثناء تواجدها في فريق كورال الأطفال في دار الأوبرا المصرية، وكان وقتها عازفا على آلة الكمان في الأوركسترا، وكانت تبلغ من العمر 17 عاما وتستعد للالتحاق بفرقة الكبار من الكورال بدار الأوبرا، ولاحظت إعجابه بها من المرة الأولى، حيث اشتركا في حفل موسيقي وقتها في دار الأوبرا".وقال أحمد فهمي إن "أول لقاء بينه وبين زوجته كان في عرض باليه في دار الأوبرا، وبدأت قصة حبهما وقتها، واستمرت خطوبتهما لما يقارب 4 سنوات قبل زواجهما، وكشفت أميرة فراج إنها كانت تخطط في الاستمرار في الغناء بعد الزواج، ولكنها واجهت ظروف عائلية صعبة بعد الزواج في عمر 21 عاما، حيث أنجبت ابنها الأول "عمر" في العام الأول من الزواج، وتوفيت والدتها قبل حملها الأول، ولم يكن لديها الخبرة الكافية في رعاية ابنها بعد الولادة، لذلك قررت التفرغ من أجل حياتها الجديدة وقتها، وكشفت عن التحولات التي مرت بها علاقتهما".