تنحني وتقبل يدها.. ما فعلته ماجدة الرومي لفيروز (فيديو)

وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، اليوم الاثنين، في وداع الموسيقار ، وأقيمت له جنازة مهيبة شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحباني، أمام مستشفى بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.وانطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود والزهور والزغاريد.ووصل جثمان الموسيقار الراحل زياد الرحباني إلى كنيسة رقاد السيدة ، لصلاة الجنازة عليه، وشاركت النجمة ، في تشييع جثمان ابنها زياد الرحباني، وظهرت شقيقته بجوارها.وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحباني بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقهاورحل السبت الماضي، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة في الوطن العربي.