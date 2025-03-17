فساد لاقتصاديات احد الاحزاب.. ما فعله "أبو دلال ومحمود الجبوري" في نفط الوسط "فيديو"

فمن هو "ابو دلال" ومحمود ؟يؤكد اعضاء في والطاقة النيابية أن المدعو أبو هو مقرب من مدير عام وتربطهما علاقة اقتصادية .وأضافوا أن "المدعوان "ابو دلال" ومحمود يديران اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة ، ولا يمكن لأي اجراء أن يمر في الشركة الا بعد زيارة مكتبيهما في منطقة ببغداد والتفاهم على نسب الرشى والعمولة البالغة عشرين بالمئة من قيمة كل عقد".وتشخص والطاقة إشكاليات على عمل شركة فيما يتعلق بتطوير حقل عكاز الغازي وحقول .حيث منحت حقل عكاز كفرصة استثمار الى شركة اوكرانية وهمية، وبعد عام على الإحالة ولغاية الان فأن نسبة انجاز الشركة الاوكرانية صفر بالمئة .بينما لم تتحرك تجاه فسخ العقد واخذ مبلغ الـ 50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل.وهذا الوضع صب في فائدة جهات سياسية استفادت بشكل كبير، حيث تم الاستيلاء على ملايين الدولارات.وكل ذلك يحصل نتيجة سيطرة ابو والجبوري على العقود، ما تسبب باعاقة وعرقلة الكثير من المشاريع.وهي عملية فساد كبرى وسرقة للمال العام تتطلب ارادة حقيقية للوقوف بوجهها عبر تحقيقات جدية تكشف خيوط ما يحصل من تلاعبات وسرقات.