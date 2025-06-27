"أبو دلال".. فساد علني في نفط الوسط وقرارات فردية دون محاسبة

وقال عضو والطاقة النيابية، ، في حديث لـ ، إن "المدعو أبو يمارس سلطات تنفيذية غير مخولة من أي جهة رسمية، ويتحكم بالعقود والمناقصات في شركة ، مما تسبب بهدر كبير"، مشيراً إلى أن "اللجنة وثّقت عدة مخالفات ورفعتها إلى جهاز الادعاء العام، والذي بدوره خاطب المحاكم المختصة بقضايا النزاهة".وأضاف أن "الفساد في شركة نفط الوسط تجاوز حدود الفساد الإداري، ليتحول إلى شبكة نفوذ تفرض قراراتها بعيداً عن الوزارة والمؤسسات الرقابية"، مؤكداً أن "اللجنة تنتظر إجراءات القضاء في هذا الملف الخطير".من جهته، أشار النائب إلى أن "نفوذ أبو دلال بات أقوى من مدراء الشركة والوزارة على حد سواء"، لافتاً إلى أن "بعض العقود تبرم في مكاتب خاصة خارج الشركة، ويُمنع حتى بعض الموظفين المختصين من الاطلاع عليها".كما طالب النائب بـ"تدخل فوري من وإرسال فرق تدقيقية عاجلة إلى شركة نفط الوسط"، مبيناً أن "الملف يحتوي على تجاوزات في التعيينات، وتسريبات لمعلومات حساسة، وتواطؤ مع مقاولين مقابل نسب مالية ضخمة".وتساءل مراقبون عن الصمت الحكومي تجاه هذه المخالفات، في وقت تتعالى فيه أصوات موظفين داخل الشركة يشتكون من التهميش والتهديدات بسبب اعتراضهم على النهج الإداري الموازي.ويعد "أبو دلال"، بحسب نواب ومصادر مطلعة، شخصية غير رسمية لكنه يتمتع بنفوذ واسع داخل مفاصل شركة نفط الوسط، ويُتهم بقيادة شبكة نفوذ تعاقدت مع مقاولين بمبالغ مليارية، وسط ضعف في الرقابة الرسمية.