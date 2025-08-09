مع إغلاق بداية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، استقراراً في أسواق واربيل، مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.



سعر البيع: 140750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 138750 دينارا مقابل 100 دولار



في

سعر البيع: 139850 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 139750 دينارا مقابل 100 دولار

