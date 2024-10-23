بالأرقام.. المدن الاغلى والارخص بأسعار السكن.. ما هو موقع العراق؟

نيوز – دولي

تصدرت الجمهورية المصرية قائمة الأرخص في العالم ضمن إحصاءات أسعار السكن في العالم 2023، ويعود ذلك إلى الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل .

واحتلت خمسة مراكز ضمن إحصاءات الأرخص سكنا، حيث جاءت تونس في المرتبة الخامسة، تليها فلسطين في المرتبة السابعة، الجزائر في المرتبة التاسعة، تليها على التوالي الأردن في المرتبة العاشرة.

ووفقا لموقع "فايندر" الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، فإن أرخص 10 بلدان العالم في متوسط أسعار الشقق السكنية التي سجلتها في العام الماضي، جاءت كالآتي:

1.مصر 31 ألفا و208 دولارات

2.باكستان 32 ألفا و508 دولارات

3.فنزويلا 35 ألفا و109 دولارات

4.بنغلاديش 50 ألفاو713 دولارا

5.تونس 52 ألفا و14 دولارا

6.جنوب أفريقيا 53 ألفا و314 دولارا

7.فلسطين 58 ألفا و515 دولارا

8.كينيا 66 ألفا و318 دولارا

9.الجزائر 66 ألفا و318 دولارا

10.الأردن 70 ألفا و219 دولارا

ويعتبر السكن في مدينة هونغ كونغ الأغلى في العالم من حيث سعر المتر المربع وسط المدينة، كونها من أهم مراكز المال والأعمال والسياحة في العالم وخاصة في آسيا بوصفها منطقة تجارية، كما تشتهر بأبراجها العملاقة وناطحات سحابها الشاهقة، وبمينائها الكبير.

وصنّف الموقع سنغافورة وسويسرا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي ضمن قائمة الـ10 بلدان الأغلى سكنيا في العالم، حيث جاءت القائمة كالآتي:

1.هونغ كونغ 31 ألفا و681 دولارا

2.سنغافورة 21 ألفا و691 دولارا

3.سويسرا 16 ألفا و991 دولارا

4.كوريا الجنوبية 13 ألفا و210 دولارات

5.لوكسمبورغ 12 ألفا و23 دولارا

6.الصين 8 آلاف و579 دولارا

7.تايوان 8 آلاف و501 دولار

8.إسرائيل 8 آلاف و490 دولارا

9.أستراليا 7 آلاف و919 دولارا

10.ألمانيا 7 آلاف و226 دولارا

وسجلت دول الخليج أغلى سعرا للسكن في العربية، حيث بلغ أعلى سعر للمتر المربع في الكويت نحو 6 آلاف دولار، تليها قطر والإمارات وسلطنة عمان على التوالي، لتصبح قائمة الأغلى في أسعار السكن (سعر المتر المربع)، كالآتي:

1.الكويت 6 آلاف و176 دولار

2.قطر 5 آلاف و107 دولارات

3.الإمارات 3 آلاف و54 دولارا

4.سلطنة عمان 1626 دولارا

5.السعودية 1553 دولارا

6.المغرب 1509 دولارات

7.سوريا 1318 دولارا

8. 1183 دولارا

9.الأردن 1176 دولارا

10.الجزائر 1127 دولارا

وفي سياق متصل، نشر موقع "وورلد أطلس" المتخصص في الإحصاءات والمملوك لشركة "ريونيون" تكنولوجي الكندية، قائمة بأعلى الإيجارات السكنية بالدولار في مدن العالم مع التركيز على العواصم وفقا لما يلي:

1.نيويورك: 3890 دولارا

2.هونغ كونغ: 2590 دولارا

3.لندن: 2360 دولارا

4.شيكاغو (الولايات المتحدة): 2210 دولارات

5.لوكسمبورغ: 2130 دولارا

6.الدوحة (قطر): 2050 دولارا

7.لوس أنجلوس (الولايات المتحدة): 1990 دولارا

8.ميامي (الولايات المتحدة): 1970 دولارا

9.أوسلو (النرويج): 1940 دولارا

10.تايبيه (تايوان): 1840 دولارا

أما بالنسبة لأكثر المدن تكلفة الإيجارات السكنية وفقا لنفس المؤشر الذي اعتمده الموقع الكندي فجاءت القائمة، كالآتي:

1.دبي (الإمارات)

2.الدوحة (قطر)

3.أبو ظبي (الإمارات)

4.الرياض (السعودية)

5.الكويت (الكويت)

6.جدة (السعودية)

7.بيروت (لبنان)

8.مسقط (عمان)

9.عمّان (الأردن)

ولفت الموقع بحسب مانقله موقع "الجزيرة"، إلى أن الحد الأدنى لدخل الفرد ينبغي أن يكون 3 أضعاف على الأقل من قيمة الإيجار السكني حتى يستطيع العيش.