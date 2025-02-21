حماس تعلق على هوية "الجثة الغامضة"

نيوز – دولي

علق في حركة "حماس" على "الجثة الغامضة" التي قالت إنها لا تعود للأسيرة شيري بيباس، مبينا أن رفات بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة إسرائيلية.

وقال الثوابتة المسؤول في "حماس" في منشور على "إكس" إن "جثة شيري بيباس تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

وأشار إلى أن "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

وفي وقت سابق اليوم، قال الإسرائيلي نتنياهو، إن "حركة حماس سلمت جثة امرأة من وليست الرهينة شيري بيباس".

وبيباس مجندة إسرائيلية جرى اقتيادها إلى غزة، في السابع من أكتوبر، مع طفليها اللذين احتفظت بهما، قبل مقتلهم جميعا بغارة إسرائيلية على القطاع، بحسب "حماس".