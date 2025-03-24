"أخبرهم يا أوهاد".. حماس تبث مشاهد جديدة لرهينتين إسرائيليين (فيديو)

ويتضمن المقطع رسالة من الأسيرين ألكناه بوحبوط ويوسف أوحانا، حيث يقول أحدهما إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بمهاجمة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".

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كَتَائِبُ الشَّهِيدِ عَزُّ الدِّينِ الْقَسَّامِ تَنْشُرُ رسالة أسيرين لديها

بعنوان "أخبرهم يا أوهاد"!

תגיד להם, אוהד !

أخبرهم يا أوهاد !

Tell them, Ohad!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/cmb0jjsePC — العناسوه (@alaa_tallaq) March 24, 2025

وقال أحد الأسيرين: "حتى لنا اسم وهوية وأمل، لكن اليوم أنا مجرد رقم".وأضافا: "نريدكم أن تعلموا أن حماس لم تُجبرنا على قول ذلك، وأن هذا الفيديو ليس جزءًا من الحرب النفسية، بل توسلنا أن يُسمع صوتنا. نرجو منكم أن تصغوا إلينا".واستأنف الجيش الاسرائيلي عملياته البرية وغاراته الجوية على قطاع فجر الثلاثاء الماضي.