"أخبرهم يا أوهاد".. حماس تبث مشاهد جديدة لرهينتين إسرائيليين (فيديو)

كَتَائِبُ الشَّهِيدِ عَزُّ الدِّينِ الْقَسَّامِ تَنْشُرُ رسالة أسيرين لديها

بعنوان "أخبرهم يا أوهاد"!

תגיד להם, אוהד !

أخبرهم يا أوهاد !

Tell them, Ohad!



الوقت ينفد...

הזמן אוזל..

Time Is Running Out... pic.twitter.com/cmb0jjsePC