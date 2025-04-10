زلزال ميانمار.. وصول مساعدات هندية بمئات الأطنان

في أواخر شهر آذار الماضي ضرب بقوة 7.7 درجة ميانمار، مخلفًا وراءه دمارًا هائلًا تحولت القرى إلى أنقاض.

واكتظت المستشفيات بالمصابين، وسارع الناجون إلى البحث عن الطعام والمأوى، ووفقًا لتقرير لبي بي سي، لقي أكثر من 3000 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 4500، ولا تزال أعداد الضحايا في ازدياد.

مع ورود أنباء الكارثة، سارعت الهند في غضون ساعات، وحشدت نيودلهي مساعدات طارئة، وأرسلت فرقًا طبية وإمدادات أساسية ورجال إنقاذ لمساعدة المنطقة المنكوبة، وتم نشر سفينتين بحريتين في غضون ساعات، ومن المقرر أن تلحق سفينتان أخريان بمستشفى ميداني للجيش يحمل 10 أطنان من مواد الإغاثة.

وانضمت أيضًا إلى المهمة التي تحمل اسم عملية براهما، حيث نشرت طائرات متعددة؛ كانت الأولى تحمل 15 طنًا من مواد الإغاثة وصلت إلى يانغون بعد ساعات قليلة من الحادث المدمر، داعية إلى السلامة والرفاهية للجميع.

وقال في برنامج "اكس": "الهند مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة"، وتشير التقارير الأحدث إلى أن الهند أرسلت أكثر من 400 طن من مواد الإغاثة إلى ميانمار.