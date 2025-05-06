ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية التي تستهدف .





وقال في كلمة له، "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة"، مؤكدا "سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في ".

وأضاف "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري"، مشددا بالقول "الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن".

الى ذلك قال الرئيس الأمريكي "سيكون لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط"، مضيفا "الحوثيون قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا وسنتوقف من جانبنا عن استهداف السفن".