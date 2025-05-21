ترامب: تمكنا من حل الصراع بين الهند وباكستان عبر التجارة

وقال في كلمة له، " تمكنا من التوصل لحل الصراع بين الهند وباكستان عبر التجارة".

وأضاف "نعمل على التوصل لحل للنزاع بين وأوكرانيا ونحقق تقدما كبيرا بهذا الشأن".

وفي شأن آخر، قال ترامب "لا أتوقع من جنوب إفريقيا أي شيء بشأن القضية المرفوعة بالمحكمة الجنائية الدولية ضد ".

وبعد 4 أيام من مواجهات هي الأسوأ منذ عام 1999 استخدمت خلالها الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية وأثارت مخاوف من حرب واسعة، وافقت الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.