بعد حادثة الصفعة.. أول تعليق من الرئيس ماكرون

وقال في تصريحات لوسائل الإعلام، ان حادثة صفع زوجته له ما حدث كان مجرد مزاح بين زوجين لا أكثر.



وأكدت وسائل إعلام فرنسية ان فيديوهات تعرض ماكرون لصفعة من زوجته كانت مزحة.



وأثار مشهد وصول الرئيس الفرنسي إلى مساء أمس تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطت الكاميرات لحظة تلقّيه على وجهه.