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الصين.. الانكماش يضعف إنفاق المستهلك ونمو الائتمان

دوليات

2025-06-09 | 08:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصين.. الانكماش يضعف إنفاق المستهلك ونمو الائتمان
المصدر:
وكالات
40 شوهد

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3% العام المقبل، وفقًا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، حيث خفضت المنظمة توقعاتها السابقة بعُشر نقطة مئوية في ضوء استمرار الصراع التجاري العالمي.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن "الحواجز التجارية الكبيرة" إلى جانب "تراجع الثقة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي" تُشكل ضغوطًا هبوطية على معدلات النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والصين هذا العام والعام المقبل.
 
وأشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الصادرات الصينية "ستُكبح بسبب التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة"، بينما ستنخفض الواردات مع تزايد تركيز الإنتاج محليًا.
 
ويأتي تقرير التوقعات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 38 عضوًا، هذا الأسبوع في أعقاب هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من دول متعددة بزيادات مزدوجة الرقم هذا العام. وتقع العديد من الدول المستهدفة في آسيا، حيث خضعت الصين لأكبر الزيادات.
 
وذكر التقرير أن "الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الخاصة، بما في ذلك الشركات الأجنبية، كونها المصدرين الرئيسيين".
 
واستحوذت الولايات المتحدة على 13.5% من صادرات السلع الصينية المباشرة العام الماضي. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاستهلاك الصيني "يتراجع بسبب استمرار ارتفاع المدخرات الاحترازية كأثر سلبي للجائحة، وتصحيح سوق العقارات"، وإن كان ذلك بدعم من برنامج الصين لتجارة السلع الاستهلاكية المعمرة هذا العام.
 
وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي للصين هذا العام دون تغيير عند 4.7%. ويسعى المسؤولون في بكين جاهدين لتحقيق نمو اقتصادي "يبلغ حوالي 5%". 
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